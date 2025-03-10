 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Будущий премьер Канады заявил, что она никогда не будет частью США

Будущий премьер Карни: Канада никогда не будет частью США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Марк Карни стал новым лидером правящей Либеральной партии, он сменит на посту премьер-министра Джастина Трюдо
Новый лидер правящей Либеральной партии Канады, бывший глава Банка Англии Марк Карни
Новый лидер правящей Либеральной партии Канады, бывший глава Банка Англии Марк Карни (Фото: Nigel Roddis / Getty Images)

Канада никогда не будет частью США «ни в каком виде», заявил новый лидер правящей Либеральной партии, бывший глава Банка Англии, Марк Карни, его слова приводит Reuters.

Он сменит на посту премьер-министра страны Джастина Трюдо. Тот в январе заявил о намерении уйти в отставку.

«Америка — это не Канада», — подчеркнул Карни. «Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна. Если бы им это [захват] удалось, они бы уничтожили наш образ жизни», — убежден Карни.

Politico назвала возможного лидера в Америке, который «утешит» Европу
Политика
Марк Карни

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с канадским премьером в шутку предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины «убьют» канадскую экономику. «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — подчеркивал премьер.

В феврале Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на товары из Канады и Мексики. Оттава в ответ решила обложить пошлинами товары из США. С тех пор американский лидер уже дважды откладывал их введение.

Трюдо обвинил Трампа в начале торговой войны против самого близкого друга США и назвал пошлины частью плана по «аннексии Канады». «Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он введет пошлины против США, наши тарифы немедленно увеличатся на такую же сумму!» — предупредил в ответ американский президент.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Канада США пошлины премьер-министр
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Канада отложила введение новых пошлин до апреля после решения Трампа
Политика
В Канаде пообещали отключить свет в США в случае введения ими тарифов
Политика
Трамп официально начал тарифную войну с Китаем, Мексикой и Канадой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
В Иране начались учения России, Ирана и Китая «Морской пояс»Политика, 07:06
Будущий премьер Канады заявил, что она никогда не будет частью СШАПолитика, 07:02
«Творческая математика»: топ-5 уловок банков при рекламе ставок по вкладуPro, 07:01
Силовики столкнулись с дефицитом оборудования для взлома смартфоновТехнологии и медиа, 07:01
«РИА Новости» сообщило об отсутствии претендентов на наследство МавродиОбщество, 06:26
Economist рассказал о странной ситуации из-за переговоров США и УкраиныПолитика, 06:19
Над Воронежской областью за ночь уничтожили несколько беспилотниковПолитика, 06:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп усомнился в неуважении к нему со стороны ПутинаПолитика, 05:48
Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Курской областиПолитика, 05:40
На Украине описали переговоры с США пословицей «яке їхало, таке здибало»Политика, 05:29
Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны КиеваПолитика, 04:42
«РИА Новости» сообщило, что Артемию Лебедеву выписали штрафПолитика, 04:36
Кузен Джей Ди Вэнса участвовал в боях на стороне КиеваПолитика, 04:25
Россия и США запросили экстренные консультации СБ ООН по СирииПолитика, 03:37