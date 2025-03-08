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Politico назвала возможного лидера в Америке, который «утешит» Европу

Politico назвала экс-главу Банка Канады Карни тем, кто сможет утешить Европу
Если премьером Канады станет работавший много лет в Европе банковский топ-менеджер Карни, это может укрепить позиции европейских лидеров на фоне напряженных отношений с Трампом — Карни также выступает с критикой правой политики
Марк Карни
Марк Карни (Фото: Amber Bracken / Reuters)

Если новым премьер-министром Канады станет экс-глава Центробанка Марк Карни, один из ближайших соратников европейских лидеров, то это «утешит» Европу на фоне давления со стороны американской администрации, пишет Politico.

Возглавляющий сейчас канадское правительство Джастин Трюдо 6 января объявил об уходе с поста лидера своей Либеральной партии, но продолжает занимать пост до избрания нового главы. Выборы пройдут в это воскресенье и у Карни есть большие шансы занять это место, отмечает Politico.

Карьера потенциального премьера Канады связана только с банковской сферой: он начал работу в Goldman Sachs и служил там 13 лет, после чего пять лет занимал пост главы Банка Канады. Затем началось время его работы в Европе: в 2013-м он стал первым небританским управляющим Банка Англии с момента его создания в 1694 году и занимал этот пост до 2020-го. Назначивший его на этот пост экс-министр финансов Соединенного Королевства Джордж Осборн сказал, что международный опыт Карни ценен как для Канады, так и для Западной Европы на фоне исходящих от президента США Дональда Трампа вызовов.

«Его основная ответственность будет перед народом Канады, но это определенно поможет западному миру», — сказал Осборн. По его мнению, Карни — тот человек, «которого не пугает поездка в Белый дом, которого не пугает встреча с Дональдом Трампом».

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Бывший французский министр промышленности Ролан Лескюр, который знает Карни более 10 лет, сказал, что возможный премьер Канады хорошо знает президента Франции Эмманюэля Макрона и это, «очевидно, станет большим плюсом для франко-канадских отношений».

После ухода с поста в Банке Англии занимался продвижением борьбы с изменениями климата в банковской сфере.

Politico отмечает, что Карни в своей предвыборной кампании в Канаде позиционирует себя как человека со стороны, а «не карьерного политика», однако знающие его люди говорят, что он подходит для жесткой политической борьбы. Газета указывает, что он ссылается на негативный опыт Brexit для Британии, предупреждая об опасностях правого популизма — олицетворением такой политики является его соперник на выборах, лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр.

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Фото:Bernsten / Fotodom / Shutterstock

Но прежде чем бороться против Пуальевра, Карни нужно занять место лидера либералов — другим кандидатом является бывшая вице-премьер Христя Фриланд.

После избрания нового лидера партии он либо сам должен будет назначить выборы, либо это сделает оппозиция через вынесение вотума недоверия в парламенте. The Economist отмечает, что по опросам больше поддержки получают консерваторы — и если либералы проиграют на выборах, то Карни будет премьером недолгий срок.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Канада Европа премьер-министр Банки Марк Карни Банк Англии
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