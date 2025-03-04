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Трюдо обратился к Трампу словами об умном парне и глупом поступке

Трюдо обратился к Трампу после введения пошлин в отношении Канады
Канадский премьер обвинил Трампа в начале торговой войны против самого близкого друга США и предупредил, что Канада будет бороться. Трюдо также счел их частью плана Вашингтона по аннексии его страны

Трюдо обратился к Трампу словами об умном парне и глупом поступке
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Премьер Канады Джастин Трюдо обратился к американскому президенту Дональду Трампу после введения им 25-процентных пошлин в отношении Оттавы.

«Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок», — цитирует его CBC.

США начали торговую войну против своего самого близкого друга, отметил глава канадского правительства, пообещав, что Оттава будет бороться.

Трюдо также счел введение американских пошлин частью плана Трампа по «аннексии Канады», так как они нацелены на ослабление страны. Но, как заверил премьер, «этого никогда не произойдет». При этом он предупредил канадцев, что после введения тарифов им будет тяжело, поскольку ограничения приведут к потере рабочих мест.

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Накануне Трамп объявил, что со вторника, 4 марта, вступят в силу пошлины для Канады и Мексики, и исключил какие-либо отсрочки. Тарифы 25% вводятся на весь импорт из двух стран общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением канадских энергоносителей, которые обложат пошлинами в размере 10%. Канада после их вступления в силу ввела ответные меры: пошлины коснутся американских товаров на сумму $30 млрд, а через три недели под них попадут товары еще на $125 млрд.

Президент ввел пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая в феврале. Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке на месяц, но этот срок истек.

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Джастин Трюдо Канада Дональд Трамп пошлины торговая война
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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