Трамп назвал Канаде способ избежать американских пошлин

США выделяют «сотни миллиардов долларов» субсидий для Канады без какой-либо на то причины, хотя не нуждаются ни в чем, заявил Трамп. Он объявил о введении 25-процентных пошлин на канадские товары, Оттава ответила тем же

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Канада должна стать «заветным» 51-м штатом США, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — И НИКАКИХ ТАРИФОВ!» — написал он.

По его словам, США платят «сотни миллиардов долларов» за субсидирование Канады без какой-либо на то причины.

«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — убежден Трамп.

При этом Канада без огромных субсидий «перестанет существовать как жизнеспособная страна», уверен он.

Трамп еще в декабре в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в шутку предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины, которыми он пригрозил, «убьют» канадскую экономику. В январе республиканец опубликовал карту с присоединенной к Соединенным Штатам Канадой.

Американский лидер 1 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, а на товары из Китая — 10%, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Пошлина на канадские энергоресурсы будет меньше — 10%.

Оттава в ответ решила обложить такими же пошлинами товары из США на 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). Трюдо призвал канадцев покупать местные товары и отдыхать в своей стране, а не в Соединенных Штатах.