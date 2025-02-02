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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал Канаде способ избежать американских пошлин

Трамп после введения пошлин предложил Канаде стать «заветным» 51-м штатом США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США выделяют «сотни миллиардов долларов» субсидий для Канады без какой-либо на то причины, хотя не нуждаются ни в чем, заявил Трамп. Он объявил о введении 25-процентных пошлин на канадские товары, Оттава ответила тем же
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Канада должна стать «заветным» 51-м штатом США, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — И НИКАКИХ ТАРИФОВ!» — написал он.

По его словам, США платят «сотни миллиардов долларов» за субсидирование Канады без какой-либо на то причины.

«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — убежден Трамп.

При этом Канада без огромных субсидий «перестанет существовать как жизнеспособная страна», уверен он.

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Трамп еще в декабре в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в шутку предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины, которыми он пригрозил, «убьют» канадскую экономику. В январе республиканец опубликовал карту с присоединенной к Соединенным Штатам Канадой.

Американский лидер 1 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, а на товары из Китая — 10%, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Пошлина на канадские энергоресурсы будет меньше — 10%.

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Политика
Фото:Christinne Muschi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Оттава в ответ решила обложить такими же пошлинами товары из США на 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). Трюдо призвал канадцев покупать местные товары и отдыхать в своей стране, а не в Соединенных Штатах.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Канада пошлины 51 штат США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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