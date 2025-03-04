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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп после слов Трюдо о глупом поступке пригрозил удвоить пошлины

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Между странами началась торговая война по инициативе Трампа, Трюдо назвал это глупым поступком. Американский президент после этого пригрозил «губернатору Канады», которую он не раз называл 51-м штатом США, удвоить размер пошлин
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что может усилить экономическое давление на Канаду, если Оттава решит ответить на введенные им с 4 марта 25-процентные пошлины на канадские товары.

Так Трамп ответил на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, посчитавшего меру со стороны США началом торговой войны. «Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок», — сказал он. Премьер отметил, что Канада введет 25-процентные пошлины на товары из США на сумму $155 млрд.

«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он введет пошлины против США, наши тарифы немедленно увеличатся на такую же сумму!» — написал американский президент.

Трамп после слов Трюдо о глупом поступке пригрозил удвоить пошлины
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Трамп не впервые называет канадского премьер-министра губернатором, а соседней стране предлагает стать 51-м штатом США.

Трюдо пообещал эквивалентный ответ США в случае введения ими пошлин
Политика
Джастин Трюдо

Президент США пригрозил Канаде, а также Мексике введением пошлин в начале февраля, но обе страны смогли договориться об отсрочке введения этих мер на 30 дней. Такие меры Трамп связывал с тем, что из этих стран в Соединенные Штаты поступают наркотики, в частности фентанил.

Трюдо тогда пообещал усилить борьбу с наркотиками на границе, в том числе увеличить количество персонала для этой цели и применять вертолеты. Также он ввел пост «царя фентанила» (Czar — так называют в западных странах человека, назначенного властями для контроля в определенной сфере) — на должность был выбран экс-заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Кевин Броссоу.

Пошлины из-за наркотиков также введены на китайские товары: в связи с тем, что значительная часть фентанила, попадающего в США, производится в Китае, пояснял Трамп. Ранее действовали пошлины в размере 10%, теперь они повышены до 20%. Пекин в ответ расширил перечень американских товаров, с которых взимают пошлины — теперь это и сельхозпродукция.

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Дональд Трамп Джастин Трюдо Канада США пошлины
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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