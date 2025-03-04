Трамп после слов Трюдо о глупом поступке пригрозил удвоить пошлины

Между странами началась торговая война по инициативе Трампа, Трюдо назвал это глупым поступком. Американский президент после этого пригрозил «губернатору Канады», которую он не раз называл 51-м штатом США, удвоить размер пошлин

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что может усилить экономическое давление на Канаду, если Оттава решит ответить на введенные им с 4 марта 25-процентные пошлины на канадские товары.

Так Трамп ответил на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, посчитавшего меру со стороны США началом торговой войны. «Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок», — сказал он. Премьер отметил, что Канада введет 25-процентные пошлины на товары из США на сумму $155 млрд.

«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он введет пошлины против США, наши тарифы немедленно увеличатся на такую же сумму!» — написал американский президент.

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Трамп не впервые называет канадского премьер-министра губернатором, а соседней стране предлагает стать 51-м штатом США.

Президент США пригрозил Канаде, а также Мексике введением пошлин в начале февраля, но обе страны смогли договориться об отсрочке введения этих мер на 30 дней. Такие меры Трамп связывал с тем, что из этих стран в Соединенные Штаты поступают наркотики, в частности фентанил.

Трюдо тогда пообещал усилить борьбу с наркотиками на границе, в том числе увеличить количество персонала для этой цели и применять вертолеты. Также он ввел пост «царя фентанила» (Czar — так называют в западных странах человека, назначенного властями для контроля в определенной сфере) — на должность был выбран экс-заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Кевин Броссоу.

Пошлины из-за наркотиков также введены на китайские товары: в связи с тем, что значительная часть фентанила, попадающего в США, производится в Китае, пояснял Трамп. Ранее действовали пошлины в размере 10%, теперь они повышены до 20%. Пекин в ответ расширил перечень американских товаров, с которых взимают пошлины — теперь это и сельхозпродукция.