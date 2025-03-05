WSJ допустила, что сделки о ресурсах не хватит для поставок помощи Киеву

Соглашения о металлах может быть недостаточно для возобновления помощи Украине, США хотят убедиться, что Зеленский поддерживает переговоры с Россией, пишет WSJ. По данным CBS, Трамп рассчитывает на «более выгодную» сделку

Владимир Зеленский (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Будет ли заявления президента Украины Владимира Зеленского достаточно, чтобы убедить его американского коллегу Дональда Трампа возобновить военную помощь, пока не ясно, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Белый дом 3 марта решил приостановить поставки оружия на Украину после перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме на прошлой неделе. Украинский лидер на следующий день написал в X, что готов подписать соглашение об украинских ресурсах «в любое время и в любом удобном формате». Зеленский также заверил, что он и его команда готовы «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — подчеркнул он.

Как пишет WSJ, по словам чиновников, заморозка военной помощи продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией. Собеседники издания сообщили, что прекращение поставок призвано показать властям Украины серьезность намерений Белого дома в отношении урегулирования.

Ожидалось, что Трамп более подробно изложит свои планы о том, как положить конец конфликту России и Украины, в обращении к конгрессу, но этого не произошло, отмечает Reuters. Во время выступления республиканец заявил, что получил письмо Зеленского о готовности к мирному диалогу (позднее посол Украины Оксана Маркарова уточнила, что это был тот самый пост президента в соцсетях). О заключении ресурсной сделки с Украиной Трамп ничего не сказал. Незадолго до его выступления министр финансов США Скотт Бессент заявил Fox News, что «подписание пока не планируется».

Стороны обсуждали соглашение несколько недель. Его последний вариант, который планировали подписать в конце февраля, подразумевал создание инвестиционного фонда восстановления Украины, в который украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи природных ресурсов, находящихся в государственной собственности (минералы, нефть, газ). По данным CBS, после ссоры с Зеленским Трамп рассчитывает на «более масштабную и выгодную сделку».

Зеленский накануне поручил министру обороны, руководителям разведслужб и дипломатам получить у США официальные данные о будущем военной помощи Киеву, отметив, что «люди не должны гадать».