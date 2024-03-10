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Военная операция на Украине ,  
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Украинские греко-католики отклонили идею папы римского поднять белый флаг

Греко-католическая церковь Украины не согласилась с Ватиканом в оценке конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава третьей церкви на Украине, которая подчиняется Ватикану, предложил сомневающимся в победе Киева исповедаться. Накануне папа римский посоветовал проигрывающей стороне поднять белый флаг для начала переговоров
Святослав Шевчук
Святослав Шевчук (Фото: Alessia Giuliani / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина «изранена, но не покорена», «измучена, но стоит и устоит», заявил глава Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) Святослав Шевчук, беседуя с паствой в храме святого Юра в Нью-Йорке. Его слова приводятся на сайте церкви.

«Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия — послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах», — сказал Шевчук.

Он посоветовал всем тем, кто сомневается в способности Украины победить, исповедаться. По его мнению, сомнения означают недостаток доверия «живому Богу, присутствующему в теле украинского народа».

УГКЦ — крупнейшая восточно-католическая церковь в мире с 6,5 млн верующих, это третья по величине церковь на Украине после Украинской православной церкви (УПЦ) и Православной церкви Украины (ПЦУ). Своим патриархом церковь признает папу римского Франциска.

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С таким заявлением глава УГКЦ выступил после интервью папы римского. Журналист RSI cпросил у понтифика, что он думает о ситуации на Украине, с учетом, что в стране есть как те, кто призывает «показать белый флаг», так и те, кто предупреждает, что подобное только придаст легитимности тем, кто сильнее.

Папа римский в ответ подчеркнул, что настоящей силой обладает тот, кто «видит ситуацию» и имеет смелость поднять белый флаг, вступив в переговоры. «Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?» — задался вопросом Франциск. Он призвал не стыдиться переговоров, потому что ситуация может ухудшиться, а сам процесс диалога не является капитуляцией.

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В Ватикане позднее пояснили, что образ белого флага был предложен интервьюером, а Франциск использовал его как символ переговоров. В пресс-службе Ватикана отметили, что понтифик призвал к диалогу, а не к капитуляции.

Франциск неоднократно призывал обе стороны конфликта к переговорам. «24 февраля 2024 года мы с грустью и болью вспоминали вторую годовщину российско-украинской войны. Так много жертв, ранений, разрушений, страданий и слез она принесла, и этот период становится все длиннее, конца его не видно. Эта война не только опустошает регион, но и сеет страх и ненависть по всему миру», — сказал он во вторую годовщину начала полномасштабных боев.

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Власти России и Украины говорили о готовности к дипломатическому решению конфликта, но выдвигают неприемлемые друг для друга условия возобновления диалога. Украинская сторона требует восстановления границ 1991 года и фиксации завершенности конфликта без его заморозки, российская — признать ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями.

Кремль положительно оценивал мирные инициативы Ватикана, но заявлял, что в нынешней ситуации Киев не воспользуется ими.

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Ватикан Папа Римский католическая церковь Украина Франциск
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