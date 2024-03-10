Ватикан объяснил слова папы Франциска о «белом флаге» для Украины

Папа римский в своих словах об Украине использовал образ белого флага, предложенный интервьюером, и имел в виду перемирие, а не капитуляцию, пояснил представитель Ватикана Маттео Бруни

Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Папа римский Франциск, говоря об Украине в интервью RSI, использовал образ белого флага, предложенный журналистом, и имел в виду перемирие, а не капитуляцию, объяснил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни, его слова приводит Vatican News.

«Папа использовал образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить этим прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров», — уточнил Бруни сказанное понтификом.

В другом фрагменте интервью, говоря о другом конфликте, папа четко заявил, что «переговоры никогда не являются капитуляцией», подчеркнул представитель Ватикана.

В версии интервью RSI, опубликованной Vatican News, Франциска спросили: «В Украине есть те, кто просит смелости сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это узаконит сильнейшего. Что вы думаете?» Глава католической церкви ответил: «Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее те, кто видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных держав. Слово «переговоры» — смелое слово».

По его словам, когда вы видите, что «терпите поражение» и «дела идут не очень хорошо», «нужно иметь смелость вести переговоры». «Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?» — отметил он. Папа призвал «вовремя договариваться» и искать страну, которая выступит посредником. Понтифик упомянул Турцию, которая заявляла о готовности стать посредником. «Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», — призвал Франциск.

Бруни подчеркнул, что папа римский привержен поиску мира на Украине дипломатическим путем.

Папа неоднократно призывал стороны конфликта искать способы положить ему конец. «Вновь призывая к тому, чтобы обрести гуманность для создания условий дипломатического решения в поиске справедливого и прочного мира», — говорил он по случаю второй годовщины начала военных действий.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявлял, что Москва готова вести переговоры с Украиной, ЕС и США, но только с учетом своих интересов. «Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это исходя из наших интересов», — говорил он.

В феврале украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира», который, по его словам, должен пройти весной в Швейцарии. По словам Зеленского, на нем планируется наметить план, который впоследствии доработают и передадут российской стороне «специальными переговорщиками». После этого, как не исключал глава офиса украинского президента Андрей Ермак, Москву могут пригласить на саммит. Российская сторона считает «формулу мира» неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.