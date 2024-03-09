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Папа римский, говоря об Украине, предложил «поднять белый флаг»

Папа римский Франциск, говоря об Украине, предложил поднять белый флаг
Папа римский Франциск, комментируя ситуацию на Украине, предложил считать самым сильным того, кто найдет мужество «поднять белый флаг» и начать переговоры, не «доводя страну до самоубийства»
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Тот, кто способен признать поражение, «поднять белый флаг» и начать переговоры — сильнее, заявил Папа римский Франциск, говоря о конфликте на Украине в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет мужество поднять белый флаг, вести переговоры. И сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав. <...> Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут не так, вам нужно иметь смелость вести переговоры», — сказал понтифик.

Он отметил, что переговоры необходимо вести «вовремя», и указал, что ряд стран, в частности Турция, предлагали посредничество в переговорах России и Украины.

«Не стыдитесь вести переговоры до того, как все станет хуже. <...> Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это мужество, чтобы не довести страну до самоубийства», — считает Папа римский.

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Папа римский Франциск

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