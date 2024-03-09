Папа римский, говоря об Украине, предложил «поднять белый флаг»

Папа римский Франциск, комментируя ситуацию на Украине, предложил считать самым сильным того, кто найдет мужество «поднять белый флаг» и начать переговоры, не «доводя страну до самоубийства»

Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Тот, кто способен признать поражение, «поднять белый флаг» и начать переговоры — сильнее, заявил Папа римский Франциск, говоря о конфликте на Украине в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет мужество поднять белый флаг, вести переговоры. И сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав. <...> Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут не так, вам нужно иметь смелость вести переговоры», — сказал понтифик.

Он отметил, что переговоры необходимо вести «вовремя», и указал, что ряд стран, в частности Турция, предлагали посредничество в переговорах России и Украины.

«Не стыдитесь вести переговоры до того, как все станет хуже. <...> Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это мужество, чтобы не довести страну до самоубийства», — считает Папа римский.

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