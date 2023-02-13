Кремль заявил об отсутствии данных о новой мобилизации

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Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что посольство США призвало сограждан покинуть Россию из-за возможной мобилизации, заявил, что данных о новой волне мобилизации в России нет, передает корреспондент РБК.

«Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не первый раз. Поэтому это не является какой-то новацией. А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством — то есть те, у кого есть и американское гражданство, и российское. Здесь в любом случае эти граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли данные о новой волне мобилизации на фоне таких заявлений посольства США Песков ответил: «Нет, нету данных»

Ранее посольство США опубликовало предупреждение, в котором говорилось, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся сейчас в России, следует срочно покинуть страну. В посольстве отметили, что российские власти могут отказатьнаходящимся в России американцам в признании двойного гражданства, воспрепятствовать их выезду из страны и подвергнуть мобилизации.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности перемещения могут внезапно стать еще более ограниченными», — сказано в сообщении.

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