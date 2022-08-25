В России заблокировали новостной агрегатор экс-главы «Яндекс.Новостей»
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов и заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный экс-главой «Яндекс Новостей» Львом Гершензоном.
«Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории России нас можно читать только из-под VPN. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков», — написал Гершензон в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.
Новостной агрегатор The True Story, который собирает материалы СМИ и публикации в социальных сетях, запустили 22 августа.
Новости и связанные с ними публикации сервис автоматически собирает в новостные сюжеты, ранжированные по важности и актуальности. На сайте The True Story говорится, что сюжеты собираются в «большие и долгоиграющие темы».
«Наши пользователи получают не просто атомизированные новости, но возможность посмотреть на событие с разных сторон и следить за глобальными историями в развитии», — говорится в описании проекта.
The True Story агрегирует новости в том числе от признанных в России иностранными агентами СМИ, а также СМИ, заблокированных Роскомнадзором.
Лев Гершензон занимал пост главы «Яндекс Новости» с 2005 года по 2012 год. Он покинул компанию после отказа редакции концентрироваться на митинге на Болотной площади. Гершензон критиковал «Яндекс» за освещение событий на Украине с начала боевых действий. Новостной агрегатор компании он назвал ключевым элементом «в сокрытии информации о происходящем».
«Нет таких российских законов, которые не позволяют выбрать в качестве заголовка сюжета материал «Новой газеты». Нет уголовной ответственности за то, что на главной «Яндекса» появятся заголовки русскоязычных СМИ, не имеющие лицензии СМИ», — писал Гершензон.
Занимавший пост управляющего директора «Яндекса» Тигран Худавердян в ответ говорил, что компания должна обеспечивать свою работу. «Это сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод. Поиск должен искать. Такси должно приезжать, товары и еда — доставляться, инфраструктура — работать», — сказал Худавердян, отметив, что это не позволяет компании «залезать на броневик».
В середине марта Худавердяна внесли в санкционный список ЕС. В Брюсселе в обоснованиях ограничений упомянули обвинения со стороны Гершензона касательно «Яндекс.Новостей». Худавердян покинул управляющего директора «Яндекс» и оспорил санкции в суде, заявив, что не поддерживает действия России на Украине.
«Яндекс» в середине марта решил продать «Новости» и платформу «Яндекс.Дзен», говорили источники РБК. О деталях сделки компании рассказали в августе — сервисы купил VK, он обменяет эти активы на Delivery Club.