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В России заблокировали новостной агрегатор экс-главы «Яндекс.Новостей»

Проект экс-главы «Яндекс Новостей» The True Story был заблокирован по требованию Генпрокуратуры 25 августа, через три дня после запуска
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов и заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный экс-главой «Яндекс Новостей» Львом Гершензоном.

«Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории России нас можно читать только из-под VPN. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков», — написал Гершензон в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Новостной агрегатор The True Story, который собирает материалы СМИ и публикации в социальных сетях, запустили 22 августа.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Новости и связанные с ними публикации сервис автоматически собирает в новостные сюжеты, ранжированные по важности и актуальности. На сайте The True Story говорится, что сюжеты собираются в «большие и долгоиграющие темы».

«Наши пользователи получают не просто атомизированные новости, но возможность посмотреть на со­бытие с разных сторон и следить за глобальными историями в развитии», — говорится в описании проекта.

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Кейсы

The True Story агрегирует новости в том числе от признанных в России иностранными агентами СМИ, а также СМИ, заблокированных Роскомнадзором.

Лев Гершензон занимал пост главы «Яндекс Новости» с 2005 года по 2012 год. Он покинул компанию после отказа редакции концентрироваться на митинге на Болотной площади. Гершензон критиковал «Яндекс» за освещение событий на Украине с начала боевых действий. Новостной агрегатор компании он назвал ключевым элементом «в сокрытии информации о происходящем».

«Нет таких российских законов, которые не позволяют выбрать в качестве заголовка сюжета материал «Новой газеты». Нет уголовной ответственности за то, что на главной «Яндекса» появятся заголовки русскоязычных СМИ, не имеющие лицензии СМИ», — писал Гершензон.

Занимавший пост управляющего директора «Яндекса» Тигран Худавердян в ответ говорил, что компания должна обеспечивать свою работу. «Это сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод. Поиск должен искать. Такси должно приезжать, товары и еда — доставляться, инфраструктура — работать», — сказал Худавердян, отметив, что это не позволяет компании «залезать на броневик».

В середине марта Худавердяна внесли в санкционный список ЕС. В Брюсселе в обоснованиях ограничений упомянули обвинения со стороны Гершензона касательно «Яндекс.Новостей». Худавердян покинул управляющего директора «Яндекс» и оспорил санкции в суде, заявив, что не поддерживает действия России на Украине.

«Яндекс» в середине марта решил продать «Новости» и платформу «Яндекс.Дзен», говорили источники РБК. О деталях сделки компании рассказали в августе — сервисы купил VK, он обменяет эти активы на Delivery Club.

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Роскомнадзор Генпрокуратура блокировка СМИ «Яндекс.Новости»
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