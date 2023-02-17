Минюст признал иноагентами журналиста Лошака и профессора Зубова

Минюст заявил, что Лошак и Зубов распространяли материалы иноагентов, а также публиковали «негативную и недостоверную информацию» об органах власти и спецоперации

Андрей Лошак (Фото: andrey.loshak / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов журналиста Андрея Лошака, профессора Андрея Зубова, работавшего ранее в МГИМО, и проект «Школа свободной общественной мысли «Возрождение».

Как пояснил Минюст, Лошак и Зубов участвовали в распространении материалов иностранных агентов. По утверждению ведомства, журналист публиковал «негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях», высказывался против военной операции, а также «взаимодействовал с иностранными структурами». Зубов, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о деятельности российских органов власти.

Школа свободной общественной мысли «Возрождение» попала в реестр из-за «призывов к борьбе с действующей государственной властью», пояснил Минюст. Кроме того, большая часть лекторов включена в реестр иноагентов и проживает за рубежом, добавили в министерстве. О запуске этого проекта объявила политолог Екатерина Шульман (внесена в реестр иноагентов) в декабре, отметив, что сама ведет в ней курс о парламентаризме. Согласно информации с сайта «Возрождения», курсы там также ведут признанные иноагентами Аббас Галямов, Евгений Чичваркин, Борис Кагарлицкий и другие.

РБК обратился за комментариями к Андрею Зубову, Андрею Лошаку и в школу свободной общественной мысли «Возрождение».

Андрей Лошак — бывший журналист НТВ, работавший в программах «Сегодня» и «Намедни» (передачу вел Леонид Парфенов), продюсер документального телесериала «Российская империя», автор передачи «Профессия — репортер».

Андрей Зубов — историк и востоковед, работавший в 2001-2014 годах в МГИМО. Был уволен из института в 2014 году после критики присоединения Крыма. По данным Минюста, он преподает в иностранном вузе.