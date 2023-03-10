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Дания заинтересовалась лодкой с острова Кристиансё по делу о Nord Stream

Датская полиция разыскивает лодку с острова Кристиансё по делу о диверсии на Nord Stream
По данным Der Spiegel, организаторы подрыва «Северных потоков» могли перевозить взрывчатку на 15-метровой парусной яхте. Глава датского острова Кристиансё указал, что полиция еще в сентябре опрашивала жителей по поводу некой лодки
Остров Кристиансё, недалеко от места взрыва газопровода &laquo;Северный поток&raquo;
Остров Кристиансё, недалеко от места взрыва газопровода «Северный поток» (Фото: Tom Little / Reuters)

Датская полиция разыскивает лодку с небольшого острова Кристиансё по делу о диверсиях на «Северных потоках», сообщил Nordsee-Zeitung глава администрации острова Сорен Тиим Андерсен.

По его словам, еще в январе датская полиция опросила жителей острова и попросила их предоставить фотографии, сделанные с 16 по 18 сентября 2022 года, то есть более чем за неделю до диверсий. «18 января к нам на остров приехали сотрудники полиции, опросили отдельных жителей и ознакомились с некоторыми фотоматериалами», — добавил он.

Глава администрации не уточнил, какую именно лодку искали власти и удалось ли ее по итогу найти.

Кристиансё является частью архипелага Эртхольмен, расположен в 18 км от острова Борнхольм. Является самой восточной точкой Дании. На архипелаге постоянно проживают около 90 человек.

Взрывы на «Северных потоках» произошли недалеко от Борнхольма в конце сентября. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях.

Ранее Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что организаторы подрыва «Северных потоков» могли перевозить взрывчатку на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda, арендованной на острове Рюген через чартерную компанию.

Власти Германии подтвердили, что в январе следователи проводили обыск на подозрительном судне, которое, возможно, использовалось для перевозки взрывчатых веществ, использованных для подрыва трубопроводов. В заявлении федерального прокурора говорится, что достоверной информации о виновниках и мотивах произошедшего пока нет.

О том, что взрыв на нитках газопроводов могла устроить «проукраинская группировка», сообщала газета The New York Times. В ее состав входили украинцы и россияне, отмечало издание со ссылкой на американские разведывательные данные. Позже газета Die Zeit сообщила, что в диверсии участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолаза) и женщина-врач. При этом национальность преступников не ясна: члены группы использовали фальшивые паспорта, которые предъявили при аренде яхты.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о проукраинской группировке». Кремль назвал статьи о «Северных потоках» и украинской группировке «скоординированным вбросом в СМИ».

Дания заинтересовалась лодкой с острова Кристиансё по делу о Nord Stream
Дания заинтересовалась лодкой с острова Кристиансё по делу о Nord Stream

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дания лодка яхта Северный поток розыск
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