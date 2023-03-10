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Президент Финляндии назвал условие для новых разговоров с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о нецелесообразности переговоров с Путиным
Лидеры двух стран с конца 2021 года встречались трижды и общались четыре раза. Финский лидер заявил о готовности к переговорам, «если от этого будет какая-то польза»
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Lehtikuva / Jouni Porsanger / Reuters)

Президент Финляндии Саули Ниинистё готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если они приведут к каким-либо результатам. Об этом финский президент заявил во время визита в Вашингтон, передает Bloomberg.

«Я уже говорил, что полностью готов поговорить с ним [с Путиным], если от этого будет какая-то польза, но на данный момент мы ничего такого не увидели», — сказал Ниинистё.

Финский президент, которого издание называет «шептуном Путина», трижды в течение прошлого года встречался и четыре раза общался с российским президентом, что, как считает Bloomberg, делает его лицом с «беспрецедентным доступом к самому могущественному лидеру в мире».

В последний раз Ниинистё общался с Путиным в этом месяце, сообщает Bloomberg. Однако, отвечая на вопрос, собирается ли он говорить с президентом России и в будущем, финский лидер заявил, что не видит никаких плюсов в такой беседе.

Ниинистё считают архитектором заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. По его словам, требование России в декабре 2021 года к НАТО остановить расширение стало «сигналом возвращения к эпохе, когда великие державы окружали себя сферами влияния». Это послужило первым толчком к тому, что Финляндия стала добиваться членства в НАТО, цитирует президента Bloomberg. «Это был поворот в наших глазах, потому что до тех пор мы всегда думали и говорили, что в военном отношении вне блоков», — сказал он.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган регулярно общается с Путиным и заявлял, что готов организовать прямые переговоры российского и украинского президентов. В первую очередь, считает он, лидеры могли бы обсудить создание гуманитарных коридоров для вывоза из зоны боевых действий раненых, женщин и детей.

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В МИД России заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны быть прямыми, а отсутствие посредников «было бы лучшим вариантом». «Как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — заявлял в январе в интервью ТАСС директор 2-го департамента стран СНГ Алексей Полищук.

В Кремле же напоминают, что украинское законодательство исключает возможность переговоров с Россией, пока президентом страны остается Путин. 

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что отказывается от переговоров с Путиным, так как ему это «не интересно». «Встречаться с ним, пожимать руки? Не интересно. Вести переговоры? Я вообще не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал Зеленский ранее в интервью Sky News.

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Финляндия Владимир Путин переговоры Саули Ниинистё

Владимир Путин

политик, президент России

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