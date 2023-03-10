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Вучич объяснил продажу вооружений необходимостью кормить народ

Вучич: Сербия продает боеприпасы, чтобы прокормить народ
Ранее Вучич заявлял, что информация о передаче Украине боеприпасов для систем залпового огня — «откровенная ложь»

Продажа боеприпасов, производимых в Сербии, позволяет кормить народ страны, заявил президент Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу Happy.

«Речь идет о партии [сербских] боеприпасов, оказавшейся в Турции. Какие бы боеприпасы вы ни экспортировали, они окажутся в Сирии, Мали, где-то, где идет война. <...> Мы должны кормить людей, наша экономика должна процветать. Мы производим оружие, а не каблуки для обуви, так что же нам теперь делать?» — спросил Вучич, отметив, что продажей вооружений Сербия не нарушала законов.

27 февраля в Twitter появились снимки документов, которые якобы говорили о том, что сербская организация Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу боеприпасы — ракеты для систем залпового огня. Всего Белград, по информации из документов, послал Украине 3,5 тыс. единиц 122-мм реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» с дальностью 20 км.

Россия направила Сербии запрос с просьбой прояснить официальную позицию Белграда. «Должны быть предъявлены факты и должны быть сделаны выводы, потому что это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», — говорила представитель МИД России Мария Захарова.

Сообщения о передаче Украине оружия Вучич назвал откровенной ложью.

«Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы, у нас много заводов оборонной промышленности. Когда вы производите боеприпасы, они всегда оказываются где-то на поле боя или в зоне мирового кризиса», — заявил президент.

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Официально сообщалось только о поставках Украине гуманитарной помощи — Белград отправлял Киеву энергетическое оборудование.

После начала военной операции на Украине Сербия неоднократно заявляла об отказе присоединяться к санкциям Европы против России. В интервью Happy Вучич вновь подчеркнул, что сербскому руководству удалось сохранить позицию и не вводить ограничений в отношении России.

Из-за давления со стороны европейских стран ранее Вучич не исключал, что Белграду в какой-то момент все же придется ввести ограничения. «Позвольте нам продолжать так долго, как мы можем. Я скажу, когда придет время, что мы должны выбирать, я не буду ничего скрывать от людей», — заявлял он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Вучича, сказал, что Москва высоко ценит позицию сербского руководства.

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Теги
Мир Ландау
Александр Вучич Сербия поставки оружия Украина
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