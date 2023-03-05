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Военная операция на Украине ,  
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Вучич назвал откровенной ложью сообщения о продаже Сербией оружия Киеву

Вучич: сообщения о продаже Сербией оружия Украине — откровенная ложь
Вучич отметил, что Сербия производит боеприпасы и специально запретила их экспорт через Турцию, зная, что есть вероятность их попадания в зону украинского конфликта
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Сообщения о том, что Сербия экспортировала оружие на Украину, не соответствуют действительности. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, пишет газета «Вечерние новости».

«Это откровенная ложь. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы, у нас много заводов оборонной промышленности. Когда вы производите боеприпасы, они всегда оказываются где-то на поле боя или в зоне мирового кризиса», — сказал Вучич, отметив, что страна не отправила «ни одной единицы оружия, инструмента или боеприпасов ни Украине, ни России».

Вучич добавил, что, предусмотрев ситуацию, при которой часть товаров военного назначения могла бы быть отправлена в зону украинского конфликта, руководство страны запретило вывоз боеприпасов через Турцию.

27 февраля в Twitter появились снимки документов, которые, как утверждалось, говорили о том, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу боеприпасы — ракеты для систем залпового огня. Всего Белград якобы послал Украине 3,5 тыс. единиц 122-мм реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» с дальностью 20 км. Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг эту информацию, в Krusik также отвергли обвинения в поставках вооружений, отметив, что у компании не было таких договоров.

Россия направила Сербии запрос с просьбой прояснить официальную позицию Белграда по этому поводу. «Должны быть предъявлены факты и должны быть сделаны выводы, потому что это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Официально сообщалось только о поставках из Сербии на Украину гуманитарной помощи: Белград направил Киеву в январе энергетическое оборудование.

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После начала военной операции на Украине Сербия неоднократно заявляла об отказе присоединяться к санкциям Евросоюза против России. В Москве высоко ценят позицию Сербии: руководство России понимает, какому «беспрецедентному давлению» подвергается Белград и «ценой каких усилий» удается выдерживать это давление, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Сербия Александр Вучич поставки оружия Украина
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