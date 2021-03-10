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Польша обвинила высланного российского консула в распространении COVID-19

Польские спецслужбы обвинили российского консула в распространении коронавируса COVID-19. Об этом сообщает портал RMF24.

Как заявил пресс-секретарь министра, который координирует работу польских спецслужб, Станислав Жарын, этот дипломат был выслан из страны в феврале в ответ на действия Москвы, которая объявила персоной нон-грата польского консула в Санкт-Петербурге.

По его словам, речь идет об Игоре Ощепкове, который работал консулом в Познани. Дипломат, как заявил пресс-секретарь, получил результат теста с данными о заражении коронавирусом 21 января, однако позднее не соблюдал санитарные правила, принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах вместо того, чтобы находиться на самоизоляции.

Материал дополняется.

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