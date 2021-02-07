Захарова назвала вынужденной мерой высылку европейских дипломатов

Мария Захарова (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Высылка из России дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального была вынужденной мерой. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять. Это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, — соответственно, в незаконных акциях», — заявила она (цитата по «РИА Новости»).

Она также подчеркнула, что российский МИД после обвинений со стороны зарубежных коллег в непропорциональном применении насилия к протестующим направил министру иностранных дел Швеции Анн Линде и главе европейской дипломатии Жозепу Баррелю видеозаписи, на которых видно, как полиция в России действует во время протестных акций. По словам Захаровой, ролик состоит из двух частей: на первой запечатлено, как полицейские действуют в странах ЕС во время протестов, а на второй — как действуют правоохранители в России. Ответа российская сторона не получила.

«Просто молчание, аргументов нет, и их не может быть», — добавила она.

Несанкционированные протестные акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», на протестах 23 января по всей стране задержали более 4 тыс. человек. На последующих протестах, 31 января и 2 февраля, число задержанных составило 5,7 тыс. человек и 1,4 тыс. человек соответственно.