Захарова назвала необоснованной высылку российских дипломатов из стран ЕС

Мария Захарова (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Решения властей Польши, Германии и Швеции выслать российских дипломатов являются необоснованными и недружественными. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — сказала она.

Россия обвинила дипломатов трех стран в участии в несанкционированных акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального 23 января. В российском МИДе это назвали вмешательством во внутренние дела страны и объявили дипломатов персонами нон грата. Страну покинули сотрудники дипмиссий Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудник посольства Германии в Москве.

МИД Швеции отрицает участие своего сотрудника в протестной акции. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил, что сотрудник посольства ФРГ получал информацию о происходящем в России и выполнял свою работу. Польский МИД обещал принять ответные меры.