В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Высылка дипломатов стран ЕС из России связана с их действиями на фоне несанкционированных акций. Об этом, как передает корреспондент РБК, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков», — сказал Песков, добавив, что российская сторона более не намерена терпеть «подобное».

Материал дополняется