Политика , 08 фев, 13:36
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В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов
Высылка дипломатов стран ЕС из России связана с их действиями на фоне несанкционированных акций. Об этом, как передает корреспондент РБК, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков», — сказал Песков, добавив, что российская сторона более не намерена терпеть «подобное».
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