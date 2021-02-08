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В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Высылка дипломатов стран ЕС из России связана с их действиями на фоне несанкционированных акций. Об этом, как передает корреспондент РБК, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков», — сказал Песков, добавив, что российская сторона более не намерена терпеть «подобное».

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Материал дополняется 

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