Эксперты оценили устойчивость губернаторов и их отношения с Москвой

По мнению политолога Ростислава Туровского, такие критерии оценки имеют право на существование. «Те же уголовные дела — это почти всегда показатель негативного отношения федерального центра. Правда, визиты [премьера Михаила] Мишустина могут быть связаны с решением экономических задач и могут быть не связаны с тем, хороший ли в регионе с точки зрения властей губернатор, — уточнил эксперт. — Визиты [президента Владимира] Путина — более показательная история, но это единичные случаи».

Татарстан и Санкт-Петербург Владимир Путин, Михаил Мишустин и его предшественник на посту главы кабинета Дмитрий Медведев посещали регулярно. При этом никаких нареканий со стороны правоохранительных органов к чиновникам в этих регионах за последние годы не было, заключили эксперты «Петербургской политики». То же касается и Чечни с ее четвертым местом. При этом в Крыму, который оказался третьим, были в разное время арестованы двое вице-премьеров — Олег Казурин и Виталий Нахлупин. Обоим были предъявлены обвинения в получении взяток.

Список регионов с лучшими показателями выглядит убедительно, считает Туровский, поскольку в него попали наиболее крупные, значимые субъекты, которые умеют лоббировать свои интересы. «Но, с моей точки зрения, это не всегда означает устойчивость позиции губернатора, потому что за такие регионы ведется борьба, — подчеркнул он. — Устойчивость позиции региона еще не означает устойчивости конкретного губернатора».

Тамбовская область попала на последнее место в рейтинге из-за ареста вице-губернатора региона Глеба Чулкова по делу о мошенничестве в 2019 году. Кроме того, в апреле 2020 года там был задержан по подозрению в мошенничестве вице-губернатор Сергей Иванов (в мае выпущен на свободу). На втором с конца месте рейтинга — Хакасия. Там в апреле прошлого года был арестован и.о. замглавы региона Сергей Новиков, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Третье с конца место в рейтинге — у Башкирии, где в феврале 2021 года был задержан вице-премьер Борис Беляев, а министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев был помещен под домашний арест. «Список весьма разнообразный, во всех этих регионах есть проблемы, но по своим причинам, — комментирует Туровский. — Где-то это действительно связано с уголовными делами, как в Башкирии, например, где-то — с внутриэлитными конфликтами».

Пандемийный фактор

Что касается факторов, влияющих на настроение в регионах, то важнейшим из них остается коронавирус. При этом, как отмечают эксперты «Петербургской политики», отношение к ситуации с эпидемией в регионах стало двойственным. С одной стороны, из-за усталости населения от ограничительных мер региональные власти принимают шаги по их смягчению, а в некоторых регионах (Чечня, Удмуртия) на повестку дня даже был поставлен вопрос об отмене масочного режима. «Общее ожидание скорой победы над вирусом стало важным элементом эмоционального фона элит и отчасти населения», — отмечается в исследовании.

Тем не менее показатели смертности от коронавируса остаются высокими. Так, ежедневные значения смертности в феврале оказались на третьем месте с начала пандемии — в среднем умирали 462 человека в день. Это несколько лучше данных за декабрь и январь (552 и 521 соответственно), но существенно хуже данных первой волны (154 — в июне и 150 — в июле), отмечается в докладе.

Несмотря на то что тема коронавируса остается приоритетной для регионов, интерес к ней постепенно спадает, на первый план в повестке выходят внутриполитические и социально-экономические вопросы. Если в начале февраля внимание общественности было сосредоточено на крупных протестных акциях и связанных с ними политических рисках, то к концу месяца протестная повестка ушла, считают авторы доклада.