Эксперты оценили устойчивость губернаторов и их отношения с Москвой
Устойчивые и неустойчивые
Главы субъектов Федерации зачастую вынуждены балансировать между необходимостью реализации ожидаемых от них федеральным центром затратных инициатив и возможностью претензий со стороны правоохранительных органов, которые исходят из «презумпции коррупции и наличия нарушений в любых затратных решениях чиновников». Такой тезис в своем «Рейтинге за февраль 2021 года» (есть у РБК) выдвигают эксперты фонда «Петербургская политика».
Согласно этому исследованию, в котором оценивается политическая устойчивость губернаторов в зависимости от их отношений с федеральными властями и силовыми структурами, наиболее высокий рейтинг оказался у Татарстана и Санкт-Петербурга (Москву эксперты исключили из сферы изучения, так как там первые лица страны присутствуют постоянно), наиболее низкий — у Тамбовской области и Хакасии.
Как рассчитывалась устойчивость
Каждый участник рейтинга получил оценку в баллах. При этом речь идет о всем периоде работы конкретного главы региона на своем посту, пояснил РБК глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
Положительные баллы выставляются за эффективное взаимодействие с федеральными чиновниками: плюс 10 — визит президента в регион, плюс 5 — встреча главы региона с президентом, плюс 4 — визит премьер-министра, плюс 1 — встреча с премьером. Данные о встречах эксперты взяли с сайтов kremlin.ru и government.ru. «Прецеденты отставок губернаторов после визитов президента или встреч с ним имели место (Сергей Боженов в Волгограде, Наталья Жданова в Забайкалье, Аман Тулеев в Кемерово, Сергей Левченко в Иркутске, Сергей Морозов в Астрахани), однако чаще они были связаны с наличием чрезвычайных обстоятельств», — объяснили эксперты причину того, почему они считают визиты первых лиц в регионы положительным для их устойчивости фактором.
Отрицательные баллы начисляются за проблемы в отношениях региональных чиновников с правоохранительными структурами: возбуждение уголовных дел в отношении заместителей глав регионов/вице-премьеров и министров/глав департаментов — соответственно, минус 5 и минус 3 балла, помещение под домашний арест — минус 10 и минус 5 баллов, арест в СИЗО — минус 20 и минус 10 баллов, условные приговоры — минус 5 баллов, реальное лишение свободы — до пяти лет — минус 25 и минус 15 баллов, свыше пяти лет — минус 30 и минус 20 баллов, оправдание или прекращение уголовного дела — минус 3 балла.