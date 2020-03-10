Путин не увидел необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Государственную думу. Об этом он заявил, выступая в Госдуме, комментируя предложение Александра Карелина о досрочных выборах парламента.
«Это ваше решение, но если в парламенте нет консенсуса, то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — сказал Путин.
Президент также отметил, что считает возможным наделение расширенными полномочиями — после принятия поправок в Конституцию страны — действующего состава Госдумы.
Во вторник, 10 марта, в Госдуму была внесена поправка о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и проведении новых выборов.