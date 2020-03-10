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Поправки в Конституцию ,  
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Путин не увидел необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Путин сказал, что досрочные выборы парламентариев возможны, однако он не видит в них необходимости, так как новые полномочия после изменения Конституции может получить и действующий состав Госдумы
Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Государственной думы РФ (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Государственную думу. Об этом он заявил, выступая в Госдуме, комментируя предложение Александра Карелина о досрочных выборах парламента.

«Это ваше решение, но если в парламенте нет консенсуса, то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — сказал Путин.

Президент также отметил, что считает возможным наделение расширенными полномочиями — после принятия поправок в Конституцию страны — действующего состава Госдумы.

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Во вторник, 10 марта, в Госдуму была внесена поправка о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и проведении новых выборов.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — объяснил необходимость такого решения автор поправки депутат Александр Карелин.

После заявления Путина Карелин попросил снять свою поправку с голосования и Госдума удовлетворила его просьбу.

О необходимости досрочных выборов заявлял и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил с этим не торопиться.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Госдума, поправки
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