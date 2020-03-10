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Поправки в Конституцию ,  
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В Госдуму внесли поправку о досрочных выборах депутатов

Депутат Александр Карелин внес в Госдуму поправку в Конституцию о возможности досрочных выборах нового состава нижней палаты парламента
Фото: Олег Яковлев / РБК

Поправка о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и проведении новых выборов внесена к второму чтению законопроекта об изменении Конституции. РБК ознакомился с текстом документа. В нем предлагается наделить депутатов правом проголосовать за сокращение срока действующего созыва Думы. Решение должно быть принято двумя третями голосов от общего числа депутатов.

«Государственная Дума седьмого созыва в связи с принятием поправки к Конституции Российской Федерации, предусмотренной статьей 1 настоящего закона, вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов Государственной Думы принять решение о сокращении срока полномочий Государственной Думы данного созыва», — гласит поправка. Новые выборы Госдумы должен назначить президент, отмечается в документе.

Поправки предусматривают выплату трех зарплат тем депутатам нынешней Госдумы, кто не попадет в новый созыв (такая компенсация предусмотрена на случай досрочного роспуска парламента). Согласно действующей Конституции, Госдума может быть досрочно распущена, если она трижды отклонит предложенные президентом кандидатуры председателя правительства или в том случае, если она объявит вотум недоверия кабинету.

Ранее 10 марта депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин пообещал, что ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — сказал тогда Карелин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить эту поправку и внести ее. «Когда подойдем к процедуре рассмотрения поправок, розданных в зале, эту поправку в соответствии с процедурой и нормами регламента рассмотрим», — сказал он, следует из эфира телеканала «Россия 24».

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«Единая Россия» готова к досрочным парламентским выборам, падение рубля вряд ли скажется на рейтинге правящей партии, заявил РБК глава думского комитета по СМИ Александр Хинштейн.

Кроме того, на пленарном заседании, посвященном принятию поправок в Конституцию, депутат Валентина Терешкова предложила изменить Основной закон так, чтобы Путин снова мог переизбраться на пост президента. После этого предложения спикер нижней палаты Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, чтобы посоветоваться с президентом. Позже он заявил, что Путин приедет в Госдуму и выступит перед депутатами.

Глава думской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что партия поддержит предложение о снятии ограничения на количество президентских сроков. «Такая поправка, если сейчас она будет соответственно оформлена, фракция «Единая Россия», несомненно, будет ее поддерживать», — сказал он.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова, Владислав Гордеев
Теги: Госдума, внеочередные выборы, Конституция
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