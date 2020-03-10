Зюганов предложил не торопиться с досрочными выборами в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил не торопиться с обсуждением проведения досрочных выборов в Госдуму, так как перед обсуждением такой возможности нужно разобраться с экономической ситуацией в России. Об этом он сообщил ТАСС.

«Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом. Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — сказал он.

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