В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

С такой инициативой выступит сооснователь «Единой России» Александр Карелин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сегодня, 10 марта, ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов. Об этом он заявил на заседании Госдумы.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — сказал Карелин.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил готовить эту поправку. "Когда подойдем к процедуре рассмотрения поправок, розданных в зале, эту поправку в соответствии с процедурой и нормами регламента рассмотрим», — сказал он, следует из эфира телеканала «Россия 24».

Перед заседанием с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию. Против инициативы высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, властям сначала следует решить проблемы с экономикой и новым коронавирусом.