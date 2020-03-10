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Поправки в Конституцию ,  
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В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

С такой инициативой выступит сооснователь «Единой России» Александр Карелин
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сегодня, 10 марта, ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов. Об этом он заявил на заседании Госдумы.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — сказал Карелин.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил готовить эту поправку. "Когда подойдем к процедуре рассмотрения поправок, розданных в зале, эту поправку в соответствии с процедурой и нормами регламента рассмотрим», — сказал он, следует из эфира телеканала «Россия 24».

Перед заседанием с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию. Против инициативы высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, властям сначала следует решить проблемы с экономикой и новым коронавирусом.

Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы
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4 марта источники издания «Проект» сообщили, что представители фракций выступят с предложением провести досрочные парламентские выборы на встрече с Владимиром Путиным. По их информации, если президент поддержит инициативу, то о внеочередных выборах в Госдуму будет объявлено уже в ближайшие дни.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков эту информацию тогда комментировать отказался, попросив «трезво оценивать неподтвержденную информацию». По его словам, тема досрочных выборов «никогда не звучала и никем не ставилась» и Путин не собирается ее поднимать. Однако обсуждение вопроса «будет зависеть от тех, кто будет говорить» на встрече, отмечал он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: поправки в Конституцию, досрочные выборы, выборы в Госдуму
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