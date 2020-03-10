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Поправки в Конституцию ,  
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Досрочные выборы в Думу. Что важно знать

Во время второго чтения поправок к Конституции сооснователь «Единства» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Думу. Депутат Валентина Терешкова попросила снять ограничения на участие Путина в выборах президента
Александр Карелин (Фото: duma.gov.ru)

Кто, как и почему предложил досрочные выборы

Во вторник, 10 марта, Госдума принимает во втором чтении поправки в Конституцию. Перед началом заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский после совещания лидеров фракций со спикером Вячеславом Володиным предложил провести 20 сентября досрочные выборы в Госдуму.

  • «Если обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Государственную думу, чтобы уже новый парламент действовал с новыми полномочиями».

Жириновский также сказал, что, «наверное, надо вспомнить и про выборы президента». Он предложил передать полномочия по выборам главы государства Госсовету.

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Внести подобные поправки во время второго чтения поправок в Конституцию предложил депутат от «Единой России», сооснователь партии и член ее высшего совета Александр Карелин.

  • «Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поддержал идею досрочных выборов. КПРФ выступила против. С предложением о досрочных выборах выступила первая женщина-космонавт, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Она также попросила снять ограничения на участие Владимира Путина в президентских выборах. Госдума взяла перерыв на совещание с Путиным и фракциями.

«Инициативы, которые звучат сейчас в Госдуме, я комментировать не буду. Они будут рассмотрены и в ближайшее время президент даст им оценку», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

5 марта президент Владимир Путин провел встречу с лидерами фракций Госдумы и спикером палаты Вячеславом Володиным. «В повестке встречи вопроса досрочных выборов нет. Президент такой вопрос ставить не будет», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточняя, что вопрос могут поднять участники встречи. В стенограмме встречи на сайте Кремля тема досрочных выборов не упоминается.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников 23 января заявил, что принятие поправок не предусматривают самороспуска Думы. «Я официально опровергаю слухи: поправки о самороспуске нет и не будет. Этого нет, из текста (предлагаемых поправок) это не вытекает», — говорил Крашенинников. Он также опровергал, что изменения в Конституции требуют досрочных выборов президента. 

4 марта издание «Проект» со ссылкой на пять источников в Кремле, Госдуме, а также близких к администрации президента сообщило, что в руководстве страны обсуждают идею провести досрочные выборы в Госдуму. По данным источников, если Путин решит поддержать идею, то о досрочных выборах объявят уже в ближайшие дни. Собеседники издания также предположили, что с идеей досрочных выборов выступят представители фракций на встрече с президентом.

Изменение полномочий Госдумы

15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию и предложил внести изменения в Конституцию.

Путин внес в Думу проект поправок в Конституцию
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  • «Все фракции, представленные в Государственной Думе, — а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, — полагают, что федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства...А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит, взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса, согласен полностью»

В предложенных президентом поправках в Конституцию предлагается усилить полномочия Госдумы. В случае утверждения поправок нижняя палата получит возможность назначать всех министров правительства, кроме силовых. Также поправки предусматривают изменение полномочий практически всех других органов власти, в том числе президента и Совета федерации.

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Что может быть основанием для роспуска Думы

Согласно действующей Конституции, Дума может быть распущена в следующих случаях:

  • Президент может распустить Думу в случае трёхкратного отклонения палатой предложенной главой государства кандидатуры премьера
  • Президент может распустить Думу, если она отказала в доверии правительству при проведении такого голосования

В случае роспуска нижней палаты президент назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска.

Дума не может быть распущена при военном или чрезвычайном положении, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий президента.

Автор: Кирилл Сироткин
При участии: Полина Химшиашвили, Елизавета Антонова
Теги: Госдума, Александр Карелин, Конституция, выборы
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