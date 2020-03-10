Досрочные выборы в Думу. Что важно знать

Внести подобные поправки во время второго чтения поправок в Конституцию предложил депутат от «Единой России», сооснователь партии и член ее высшего совета Александр Карелин.

«Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поддержал идею досрочных выборов. КПРФ выступила против. С предложением о досрочных выборах выступила первая женщина-космонавт, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Она также попросила снять ограничения на участие Владимира Путина в президентских выборах. Госдума взяла перерыв на совещание с Путиным и фракциями.

«Инициативы, которые звучат сейчас в Госдуме, я комментировать не буду. Они будут рассмотрены и в ближайшее время президент даст им оценку», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

5 марта президент Владимир Путин провел встречу с лидерами фракций Госдумы и спикером палаты Вячеславом Володиным. «В повестке встречи вопроса досрочных выборов нет. Президент такой вопрос ставить не будет», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточняя, что вопрос могут поднять участники встречи. В стенограмме встречи на сайте Кремля тема досрочных выборов не упоминается.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников 23 января заявил, что принятие поправок не предусматривают самороспуска Думы. «Я официально опровергаю слухи: поправки о самороспуске нет и не будет. Этого нет, из текста (предлагаемых поправок) это не вытекает», — говорил Крашенинников. Он также опровергал, что изменения в Конституции требуют досрочных выборов президента.

4 марта издание «Проект» со ссылкой на пять источников в Кремле, Госдуме, а также близких к администрации президента сообщило, что в руководстве страны обсуждают идею провести досрочные выборы в Госдуму. По данным источников, если Путин решит поддержать идею, то о досрочных выборах объявят уже в ближайшие дни. Собеседники издания также предположили, что с идеей досрочных выборов выступят представители фракций на встрече с президентом.

Изменение полномочий Госдумы

15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию и предложил внести изменения в Конституцию.

«Все фракции, представленные в Государственной Думе, — а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, — полагают, что федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства...А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит, взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса, согласен полностью»

В предложенных президентом поправках в Конституцию предлагается усилить полномочия Госдумы. В случае утверждения поправок нижняя палата получит возможность назначать всех министров правительства, кроме силовых. Также поправки предусматривают изменение полномочий практически всех других органов власти, в том числе президента и Совета федерации.