Досрочные выборы в Думу. Что важно знать

Внести подобные поправки во время второго чтения поправок в Конституцию предложил депутат от «Единой России», сооснователь партии и член ее высшего совета Александр Карелин.
- «Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поддержал идею досрочных выборов. КПРФ выступила против. С предложением о досрочных выборах выступила первая женщина-космонавт, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Она также попросила снять ограничения на участие Владимира Путина в президентских выборах. Госдума взяла перерыв на совещание с Путиным и фракциями.
«Инициативы, которые звучат сейчас в Госдуме, я комментировать не буду. Они будут рассмотрены и в ближайшее время президент даст им оценку», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5 марта президент Владимир Путин провел встречу с лидерами фракций Госдумы и спикером палаты Вячеславом Володиным. «В повестке встречи вопроса досрочных выборов нет. Президент такой вопрос ставить не будет», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточняя, что вопрос могут поднять участники встречи. В стенограмме встречи на сайте Кремля тема досрочных выборов не упоминается.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников 23 января заявил, что принятие поправок не предусматривают самороспуска Думы. «Я официально опровергаю слухи: поправки о самороспуске нет и не будет. Этого нет, из текста (предлагаемых поправок) это не вытекает», — говорил Крашенинников. Он также опровергал, что изменения в Конституции требуют досрочных выборов президента.
4 марта издание «Проект» со ссылкой на пять источников в Кремле, Госдуме, а также близких к администрации президента сообщило, что в руководстве страны обсуждают идею провести досрочные выборы в Госдуму. По данным источников, если Путин решит поддержать идею, то о досрочных выборах объявят уже в ближайшие дни. Собеседники издания также предположили, что с идеей досрочных выборов выступят представители фракций на встрече с президентом.
Изменение полномочий Госдумы
15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию и предложил внести изменения в Конституцию.
- «Все фракции, представленные в Государственной Думе, — а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, — полагают, что федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства...А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит, взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса, согласен полностью»
В предложенных президентом поправках в Конституцию предлагается усилить полномочия Госдумы. В случае утверждения поправок нижняя палата получит возможность назначать всех министров правительства, кроме силовых. Также поправки предусматривают изменение полномочий практически всех других органов власти, в том числе президента и Совета федерации.
Что может быть основанием для роспуска Думы
Согласно действующей Конституции, Дума может быть распущена в следующих случаях:
- Президент может распустить Думу в случае трёхкратного отклонения палатой предложенной главой государства кандидатуры премьера
- Президент может распустить Думу, если она отказала в доверии правительству при проведении такого голосования
В случае роспуска нижней палаты президент назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска.
Дума не может быть распущена при военном или чрезвычайном положении, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий президента.