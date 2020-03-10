Эрдоган заявил о предложении к Путину вместе контролировать нефть в Сирии

Турецкий президент предложил России отвечать за финансовую сторону вопроса. По его словам, Путин ответил «может быть». С таким же предложением Эрдоган может обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе контролировать нефтяные запасы сирийского Дейр-эз-Зора, которые используют террористы. Об этом он заявил в интервью NTV.

«Я предложил Путину следующее: давайте с помощью нефти, полученной отсюда, поднимем на ноги разрушенную Сирию. Турция будет вести подрядные работы, а Россия поддержит финансовую сторону вопроса», — сообщил Эрдоган.

По его словам, если стороны договорятся, то подобное предложение он может сделать и президенту США Дональду Трампу. И у Вашингтона, и у Москвы есть планы на сирийскую нефть. Последняя, в частности, заинтересована в месторождении Камышлы, отметил он.

Путин на предложение ответил фразой «может быть», заявил Эрдоган. По его словам, сейчас месторождения используют террористы, которые не перерабатывают полученное сырье. «Но, если она будет куплена и переработана, у нас есть возможность восстановить Сирию», — заключил турецкий президент.