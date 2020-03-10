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Политика ,  
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Эрдоган заявил о предложении к Путину вместе контролировать нефть в Сирии

Турецкий президент предложил России отвечать за финансовую сторону вопроса. По его словам, Путин ответил «может быть». С таким же предложением Эрдоган может обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу
Фото: John Moore / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе контролировать нефтяные запасы сирийского Дейр-эз-Зора, которые используют террористы. Об этом он заявил в интервью NTV.

«Я предложил Путину следующее: давайте с помощью нефти, полученной отсюда, поднимем на ноги разрушенную Сирию. Турция будет вести подрядные работы, а Россия поддержит финансовую сторону вопроса», — сообщил Эрдоган.

По его словам, если стороны договорятся, то подобное предложение он может сделать и президенту США Дональду Трампу. И у Вашингтона, и у Москвы есть планы на сирийскую нефть. Последняя, в частности, заинтересована в месторождении Камышлы, отметил он.

Путин на предложение ответил фразой «может быть», заявил Эрдоган. По его словам, сейчас месторождения используют террористы, которые не перерабатывают полученное сырье. «Но, если она будет куплена и переработана, у нас есть возможность восстановить Сирию», — заключил турецкий президент.

AP узнало об одобрении Трампом военной миссии США по защите нефти в Сирии
Политика

В ноябре турецкое агентство Anadolu сообщило, что США строят две военные базы недалеко от месторождений в Дейр-эз-Зоре. По данным агентства, одну базу начали строить в районе дислокации 113-й бригады армии США, другую — в зоне деревни Ас-Сур. Туда направили около 300 военнослужащих, перебросили строительную и бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы. Как сообщало Assosiated Press, Трамп одобрил военную миссию США для обеспечения безопасности месторождений под контролем курдов от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Американский президент отмечал, что сохранение контроля над сирийской нефтью — главная цель США.

Дамаск обвинил Вашингтон в краже сирийской нефти, пригрозив обратиться в международный суд. Россия тоже осудила решение США. Официальный представитель МИДа Мария Захарова утверждала, что американцы в обход санкций контрабандой вывозят нефть на сумму более $30 млн в месяц. Замглавы МИДа Сергей Вершинин также заявил, что Россия не будет работать с США по вопросу сирийской нефти.

В январе этого года сирийские правительственные войска при поддержке России начали наступление на провинцию Идлиб. Им удалось, в частности, занять южные районы Идлиба и разблокировать стратегическое шоссе, которое связывает северные районы государства с Дамаском. В феврале сирийская оппозиция при поддержке Турции заняла город Серакиб. Между турецкими частями и правительственными войсками произошло несколько столкновений. В ходе воздушного удара погибли 30 турецких военных, в ответ Анкара атаковала сирийские позиции в Идлибе и Алеппо. На встрече 5 марта между Эрдоганом и Путиным в Москве стороны договорились о прекращении огня с 6 марта, а также о совместном патрулировании российскими и турецкими военными зоны деэскалации в Сирии.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сирия, нефть
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