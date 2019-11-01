Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии

США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму более $30 млн в месяц», — сказала она. Захарова отметила, что незаконные действия Вашингтона «вызывают много вопросов». По ее словам, США «прикрывают свою преступную деятельность» борьбой с ИГ, которую, напомнила она, ликвидировали к марту текущего года.

«Не очень все срастается в американской позиции», — заключила Захарова.

Ранее в вывозе контрабандной нефти из Сирии США обвинили в Минобороны России. По информации ведомства, доходы от продажи сирийской нефти поступают на счета американских спецслужб и частных военных компаний. В доказательство Минобороны опубликовало снимки разведки. В ведомстве отметили, что за доходы от сирийской нефти США будут готовы охранять месторождения от «мифических скрытых ячеек ИГ бесконечно».