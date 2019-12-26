В Дамаске пригрозили судом США за кражу сирийской нефти

Власти Сирии заявляют, что американцы незаконно получают доход от месторождений в восточной части страны

Бутаина Шаабан (Фото: Altaf Qadri / AP)

Советник президента Сирии Башара Асада Бутаина Шаабан в интервью телеканалу Al Mayadeen заявила, что в Дамаске рассматривают вариант подачи иска против США в международные инстанции. По ее словам, американцы «воруют сирийскую нефть».

Шаабан также раскритиковала новые американские санкции запрещающие экономические взаимоотношения с сирийскими правительственными чиновниками. По ее словам, обвинения, выдвигаемые Вашингтоном, основаны на сфабрикованных уликах. Советник Асада отметила, что Сирия научилась жить в условиях постоянного давления. Падение же курса национальной валюты в последние несколько недель она объяснила спекуляциями на финансовом рынке.

В Дамаске неоднократно обвиняли США в незаконном присвоении нефти, добываемой в провинции Дейр-эз-Зор, где по-прежнему находятся американские военные. В Вашингтоне в ответ на это утверждали, что доходы от полученной нефти поступают сирийским курдам.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что сохранение контроля над сирийской нефтью является главной целью Вашингтона. Он указал, что США сделают все для того, чтобы месторождения не стали вновь источником дохода для международных террористов.

В середине декабря стало известно, что американцы вернулись на шесть баз в северо-восточной провинции Хасака, где также находятся нефтяные месторождения. Всего военные США контролируют 11 баз и блокпостов в Хасеке, Ракке и Дейр-эз-Зоре.