Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 05 ноя, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 05 ноя, 13:07
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию Экономика, 07:00 AP узнало об одобрении Трампом военной миссии США по защите нефти в Сирии Политика, 06:32 В Таиланде 15 человек погибли из-за атаки сепаратистов Общество, 06:27 Из психбольницы в Чите сбежали осужденные за убийство и кражу Общество, 06:20 Опрос показал готовность россиян работать интенсивнее ради четырехдневки Общество, 06:02 Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет Финансы, 06:00 В Приморье возобновили погрузку последних белух из «китовой тюрьмы» Общество, 05:53 Американский экс-дипломат заявил о пользе признания Крыма российским Политика, 05:18 «Лаборатория Касперского» сообщила о новом способе кражи данных из банков Финансы, 05:15 Джонсон попросил Трампа отменить пошлины на шотландский виски Экономика, 04:44 В Белоруссии заявили о завершении разработки плана обороны до 2024 года Политика, 04:39 Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Спорт, 04:07 Украина временно закроет один из КПП на границе с Крымом Политика, 03:57 «Аэроэкспресс» в Шереметьево сменит станцию отправления из-за запуска МЦД Общество, 03:44
Война в Сирии ,  
0 
AP узнало об одобрении Трампом военной миссии США по защите нефти в Сирии
Глава Белого дома утвердил военную миссию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений в Сирии, что вызывает ряд сложных юридических вопросов и перечеркивает сделанные им ранее заявления о выводе войск из страны, пишет AP
Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию США, которая обеспечит безопасность нефтяных месторождений на всей территории восточной Сирии. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

Согласно новому плану, американские военные будут защищать бо ́льшую часть территории, находящейся под контролем сирийских курдов и простирающейся от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. При этом, как отмечает агентство, точный размер этой территории пока не определен.

Как пишет AP, такое решение президента США вызывает ряд сложных юридических вопросов, в частности, смогут ли американские солдаты наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы с их стороны.

Политика
Сирийские СМИ сообщили о возвращении контроля над нефтяным месторождением

Агентство отмечает, что новое распоряжение главы Белого дома перечеркивает его недавние заявления о том, что более 1,2 тыс. военных покинут Сирию и вернуться домой. По словам источников, новый план подразумевает, что в Сирии могут остаться по меньшей мере 800 военных, в том числе порядка 200 военнослужащих на базе Эт-Танф, расположенной на юге страны.

5 ноября турецкое агентство Anadolu сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтяные месторождения. По его данным, одну из баз начали строить в зоне дислокации 113-й бригады армии США, другую — в районе деревни ас-Сур.Туда, по сведения агенстства, направили большое количество строительной техники, а также перебросили до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Комментируя эту информацию, замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва считает незаконными и неприемлемыми попытки американских военных закрепиться в районе нефтяных месторождений в Сирии.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Сирия, месторождение нефти
Материалы по теме
СМИ сообщили о забрасывании камнями патруля Турции и России в Сирии
Политика
Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии
Политика
В Пентагоне опровергли сведения об обстреле патруля США в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter