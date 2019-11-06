AP узнало об одобрении Трампом военной миссии США по защите нефти в Сирии

AP узнало об одобрении Трампом военной миссии США по защите нефти в Сирии

Глава Белого дома утвердил военную миссию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений в Сирии, что вызывает ряд сложных юридических вопросов и перечеркивает сделанные им ранее заявления о выводе войск из страны, пишет AP

Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию США, которая обеспечит безопасность нефтяных месторождений на всей территории восточной Сирии. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

Согласно новому плану, американские военные будут защищать бо ́льшую часть территории, находящейся под контролем сирийских курдов и простирающейся от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. При этом, как отмечает агентство, точный размер этой территории пока не определен.

Как пишет AP, такое решение президента США вызывает ряд сложных юридических вопросов, в частности, смогут ли американские солдаты наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы с их стороны.

Агентство отмечает, что новое распоряжение главы Белого дома перечеркивает его недавние заявления о том, что более 1,2 тыс. военных покинут Сирию и вернуться домой. По словам источников, новый план подразумевает, что в Сирии могут остаться по меньшей мере 800 военных, в том числе порядка 200 военнослужащих на базе Эт-Танф, расположенной на юге страны.