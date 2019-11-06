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В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти

Россия не будет работать с Соединенными Штатами по вопросу сирийской нефти, так как она принадлежит народу республики, заявил замглавы МИДа Сергей Вершинин, передает ТАСС. Так он прокомментировал данные СМИ о том, что президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

«Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть», — сказал Вершинин.

Политика
AP узнало об одобрении Трампом военной миссии США по защите нефти в Сирии

Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.

По данным агентства, точный размер этой территории еще не определен. В нем отметили, что новое распоряжение Трампа опровергает его недавние заявления о возвращении свыше 1,2 тыс. военных из Сирии. Как сообщили источники AP, в стране могут остаться как минимум 800 военных.

Теги: МИД России, США, нефть, Сирия
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AP узнало об одобрении Трампом военной миссии США по защите нефти в Сирии
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Сирийские СМИ сообщили о возвращении контроля над нефтяным месторождением
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