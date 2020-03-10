Путин назвал «чушью» слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Акции Сбербанка усилили обвал до 16% на фоне слов ЦБ об отказе от оферты Quote, 11:35 Эпидемия страха: как не паниковать из-за коронавируса Стиль, 11:30 Турнир с участием Медведева и Надаля в США отменили из-за коронавируса Спорт, 11:27 Роспотребнадзор посоветовал не ездить в общественном транспорте в час пик Общество, 11:26 Рубль и нефть резко подешевели. Почему с Bitcoin все будет еще хуже Крипто, 11:24 ЦБ заявил об отсутствии на российском рынке «откровенных слабаков» Экономика, 11:08 Карстен Бредемайер — РБК: «Попробуй обнять собеседника до смерти» Pro, 11:01 Вирус и война: ждет ли российскую экономику новый 2014 год Мнение, 11:01 Минсельхоз заявил об отсутствии ожиданий роста цен на основные продукты Экономика, 10:59 «На краю могилы»: как HP и Xerox делят увядающий рынок печати — Bloomberg Pro, 10:59 Эксперты увидели в поправках Конституции переход к «новому режиму» власти Политика, 10:57 ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств Финансы, 10:49 В Тюмени полицейского нашли мертвым на рабочем месте Общество, 10:46 Сотрудница банка в Хабаровске прогнала угрожавшего ножом грабителя Общество, 10:39
Политика ,  
0 

Путин назвал «чушью» слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой

По словам президента, такие заявления делают «недалекие люди, которые читать-писать не умеют». При этом, что бы там ни говорили, Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером в отличие от европейских лидеров, отметил он
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли нацистского лидера Адольфа Гитлера и главы СССР Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — сказал российский президент.

По словам Путина, отнять победу у России «невозможно», а подобные заявления делают «недалекие люди, которые читать-писать не умеют». Чтобы убедиться в их неправоте, достаточно изучить хронологию развития событий начиная с 1918–1919 годов, отметил он.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть», — заявил Путин.

Кроме того, с Гитлером сотрудничало и руководство Польши, которое вступило с нацистами в «прямой сговор», добавил президент.

«Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: «Только не в один день с нами, не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претендуете, на Тешинскую область», — сказал Путин.

Посол России в Польше — РБК: «У нас самые плохие отношения после войны»
Политика

В последние месяцы российский лидер неоднократно поднимал вопрос сохранения исторической правды о Второй мировой войне. В частности, в конце прошлого года он раскритиковал резолюцию Европарламента, в которой Россию осудили за попытки «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». Путин назвал эти заявления «бредом» и «беспардонной ложью». По его словам, европейские депутаты поставили нацистскую Германию и Советский Союз на одну доску.

После этих заявлений разгорелся спор между Россией и Польшей о роли стран во Второй мировой войне. Варшава обвинила Москву в представлении «ложной картины событий». По ее мнению, СССР вместе с нацистской Германией принял участие в развязывании войны. Путин, в свою очередь, заявил, что польская сторона сама «поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска в 1939 году вошли в Польшу, когда ее руководство перестало контролировать ситуацию в стране.

Киев в этом споре поддержал Варшаву. По словам замглавы украинского МИДа Василия Боднара, Россия «приписывает себе чужие победы и перекладывает на других собственную ответственность за преступления».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, Вторая мировая война, Иосиф Сталин, историческая память
Материалы по теме
Валенса посоветовал Польше признать историческую правду о Второй мировой
Политика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о минуте молчания 22 июня
Общество
Первый президент Украины напомнил о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter