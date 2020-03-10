Путин назвал «чушью» слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли нацистского лидера Адольфа Гитлера и главы СССР Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — сказал российский президент.
По словам Путина, отнять победу у России «невозможно», а подобные заявления делают «недалекие люди, которые читать-писать не умеют». Чтобы убедиться в их неправоте, достаточно изучить хронологию развития событий начиная с 1918–1919 годов, отметил он.
«Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть», — заявил Путин.
Кроме того, с Гитлером сотрудничало и руководство Польши, которое вступило с нацистами в «прямой сговор», добавил президент.