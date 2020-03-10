Путин назвал «чушью» слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой

По словам президента, такие заявления делают «недалекие люди, которые читать-писать не умеют». При этом, что бы там ни говорили, Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером в отличие от европейских лидеров, отметил он

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли нацистского лидера Адольфа Гитлера и главы СССР Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — сказал российский президент.

По словам Путина, отнять победу у России «невозможно», а подобные заявления делают «недалекие люди, которые читать-писать не умеют». Чтобы убедиться в их неправоте, достаточно изучить хронологию развития событий начиная с 1918–1919 годов, отметил он.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть», — заявил Путин.

Кроме того, с Гитлером сотрудничало и руководство Польши, которое вступило с нацистами в «прямой сговор», добавил президент.