Reuters узнал о планах Трампа попросить в 1,5 раза больше денег на стену

Reuters узнал о планах Трампа попросить в 1,5 раза больше денег на стену

Дональд Трамп планирует запросить у конгресса выделить $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в 2020-м. Это в полтора раза больше, чем президент США просил направить на проект в текущем году

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп в понедельник обратится к конгрессу с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Это на 50,8% больше суммы, запрошенной президентом из бюджета на 2019 год ($5,7 млрд), и в шесть раз больше, чем конгресс соглашался направить на строительство стены как в 2018-м, так и в 2019-м — $1,37 млрд.

Как отмечает агентство, маловероятно, что конгресс, в палате представителей которого большинство у представителей Демократической партии США, согласится с требованиями президента-республиканца.

Если в ходе предвыборной кампании 2016-го Трамп требовал «построить стену», то сейчас на баннерах, сделанных к выборам в 2020-м, он требует завершить строительство. Бюджет на 2020 финансовый год должны утвердить до 1 октября 2019-го, в противном случае США может вновь ждать временная приостановка работы правительства и ряда бюджетных учреждений.