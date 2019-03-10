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Reuters узнал о планах Трампа попросить в 1,5 раза больше денег на стену
Дональд Трамп планирует запросить у конгресса выделить $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в 2020-м. Это в полтора раза больше, чем президент США просил направить на проект в текущем году
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп в понедельник обратится к конгрессу с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Это на 50,8% больше суммы, запрошенной президентом из бюджета на 2019 год ($5,7 млрд), и в шесть раз больше, чем конгресс соглашался направить на строительство стены как в 2018-м, так и в 2019-м — $1,37 млрд.

Как отмечает агентство, маловероятно, что конгресс, в палате представителей которого большинство у представителей Демократической партии США, согласится с требованиями президента-республиканца.

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Трамп нашел способ закончить шатдаун и получить деньги на стену

Если в ходе предвыборной кампании 2016-го Трамп требовал «построить стену», то сейчас на баннерах, сделанных к выборам в 2020-м, он требует завершить строительство. Бюджет на 2020 финансовый год должны утвердить до 1 октября 2019-го, в противном случае США может вновь ждать временная приостановка работы правительства и ряда бюджетных учреждений.

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Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики

Последний шатдаун, побивший рекорд по длительности, начался из-за споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Позже Трамп согласился подписать закон о бюджете, пойдя на компромисс с конгрессменами, но решил получить дополнительное финансирование для строительства стены с помощью введения чрезвычайного положения (ЧП).

В палате представителей выступили против такого решения, соответствующую резолюцию поддержали большинство конгрессменов, ее передали на голосование в сенат. Президент США ранее говорил, что в случае, если законодатели не дадут ему ввести режим ЧП ради стены, он воспользуется правом вето.

По планам Трампа, на протяжении 1162 км на границе должны либо построить новые, либо заменить существующие заградительные сооружения. По данным Reuters, на данный момент построено только 179 км стены.

Теги: Дональд Трамп, стена
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Трамп пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой
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Трамп нашел способ закончить шатдаун и получить деньги на стену
Политика
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