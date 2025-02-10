Semafor узнал, насколько готов план Трампа по Украине

Трамп и его спецпредставитель заявляют о наличии конкретного плана действий для прекращения конфликта России и Украины, но Semafor утверждает, что это не так

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Спецпредставитель американского президента по урегулированию российско-украинского конфликта Кит Келлог пока только готовится представить Дональду Трампу разные варианты плана действий. Об этом сам Келлог сообщил союзникам США, пишет Semafor со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

Келлог, со слов источника, также рассказал о намерении встретиться с представителями каждой из стран НАТО для координации действий.

Публично Келлог утверждает, что «надежный план» уже готов. Трамп также рассказывал, что конкретная схема прекращения боевых действий составлена, ее можно быстро реализовать.

США дадут Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу, ожидает Трамп. Потенциальная сделка оценивается в $500 млн, ее планируется заключить с украинским президентом Владимиром Зеленским, рассказал американский лидер.

Совместную разработку добычи полезных ископаемых предложили команде Трампа осенью украинские власти. Киев требует, чтобы добытые ресурсы не попали в распоряжение России. Часть из месторождений находится на территориях, утраченных Украиной и вошедших в состав России.

Москва не видит практических изменений в курсе США по отношению к конфликту, отмечают в МИД России.