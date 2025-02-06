Зеленский усомнился в наличии официального плана урегулирования у Трампа

У Трампа еще нет «официального» плана, а зарисовки, которые появляются в СМИ, им не являются, выразил уверенность Зеленский. У Киева уже есть видение плана, так как конкретные вещи обсуждались еще до инаугурации Трампа, сказал он

Военнослужащий ВСУ готовится открыть огонь из самоходной гаубицы M109 (Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters)

У президента США Дональда Трампа нет «официального» плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге, передает «Страна».

«Его (плана. — РБК) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях <…>. Я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа», — сказал Зеленский.

Президент Украины уточнил, что у него уже есть видение плана и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Также Зеленский выразил уверенность, что команды Киева и Вашингтона будут работать вместе, поскольку «не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов». Он призвал дождаться официальных переговоров и их итогов.

Трамп еще до переизбрания обещал урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. До инаугурации его советники начали предлагать ему разные варианты: один из них вместе с соавтором представил Кит Келлог, ставший спецпредставителем по Украине в новой администрации. Инициатива предполагала, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. В то же время Вашингтон собирался предупредить Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров, рассказывал Келлог Reuters.

Bloomberg накануне сообщил, что Келлог на Мюнхенской конференции представит союзникам черновой вариант плана, однако спецпредставитель Трампа по Украине опроверг эту информацию.

Келлог подчеркнул, что план представит сам Трамп после того, как его команда проработает его полностью. «Это не произойдет на следующей неделе. Мы проведем большие обсуждения с высокопоставленными лидерами в Европе и затем вернемся к президенту США с тем, что мы выяснили», — сказал он.

NBC News писал, что в администрации президента США разделились мнения по поводу способов урегулирования конфликта на Украине. Часть команды Трампа, в том числе Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц, выступает за давление на Москву для остановки продвижения России. Но есть и те, кто выступает за сокращение помощи Украине, однако NBC не уточняет, кто в команде Трампа поддерживает эту идею.

Киев требовал возвращения к границам 1991 года и вывода российских войск со своей территории. Позднее Зеленский признал, что сейчас Украина не сможет вернуть утраченные территории, и допустил их возврат дипломатическим путем.

Среди условий Москвы — вывод украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов и Крыма в составе России. Уолтц заявлял, что Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Украины и его примеру последует весь мир.