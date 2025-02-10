Мюнхенская конференция по безопасности назвала главные вызовы 2025 года

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности ее эксперты опубликовали ежегодный доклад под названием «Многополяризация». В нем они оценили развитие трех западных стран и пяти членов БРИКС. Подробнее — в материале РБК

Фото: The Munich Security Conference

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference — MSC), которая пройдет с 14 по 16 февраля, ее эксперты опубликовали ежегодный доклад о состоянии международных отношений. 151-страничный документ под названием «Многополяризация» (Multipolarization) содержит восемь глав, каждая из которых посвящена отдельной стране или группе стран.

Хотя вопрос о том, насколько многополярен современный мир, остается спорным, оговариваются авторы в предисловии, сама по себе многополярность — уже факт. «С одной стороны, власть распределяется между большим числом акторов, которые могут влиять на ключевые глобальные проблемы. С другой — мир переживает нарастающую поляризацию как между странами, так и внутри них, и это мешает развитию совместных подходов к глобальным кризисам и угрозам», — отмечают аналитики.

По их оценке, политический и экономический либерализм, который сформировал однополярность после холодной войны, больше не единственная опция — его подвергают сомнению и сами либеральные демократии, во многих из которых набирает популярность «националистический популизм», и внешние игроки; одновременно в мире нарастает разрыв между демократиями и автократиями, а также сосуществуют и конкурируют между собой множественные модели миропорядка.

Три главы из восьми посвящены странам западного блока — США, государствам Евросоюза и Японии, пять — странам-основоположницам БРИКС, то есть Китаю, России, Индии, Бразилии и ЮАР.

Мюнхенский индекс безопасности В рамках ежегодного доклада MSC публикует Мюнхенский индекс безопасности (Munich Security Index — MSI), который рассчитывается вместе с консалтинговой фирмой Kekst CNC. На этот раз эксперты опросили по тысяче человек из 11 стран — членов G7 и БРИКС (без России), чтобы оценить, как эти страны воспринимают 33 глобальных риска. В числе этих рисков экстремальные погодные условия и лесные пожары, изменения климата, кибератаки, экономический и финансовый кризис, рост неравенства, массовая миграция в результате войн и изменений климата, исламистский терроризм, вражеская дезинформация, международная организованная преступность, политическая поляризация, расизм, разрыв между глобальными державами, применение ядерного оружия, гражданская война, разрыв энергетических цепочек поставок, разрыв между западными институтами, применение химического и биологического оружия, пандемия, крушение демократии, торговые войны, нехватка продовольствия, а также отношение к другим странам и организациям — Россия, Китай, Иран, КНДР, США, Евросоюз. Респонденты оценивали, насколько велики эти риски для их стран, будут ли они усиливаться и ослабевать, насколько велик потенциальный ущерб и насколько страны к ним подготовлены. В топ-5 рисков среди стран «Большой семерки» вошли следующие: кибератаки; российское влияние; экстремальные погодные условия и лесные пожары; разрушение естественной среды обитания; изменения климата. В странах «БИКС» считают наиболее опасными следующие пять рисков: изменения климата; экстремальные погодные условия и лесные пожары; разрушение естественной среды обитания; кибератаки; политическая поляризация. Растущая геополитическая конкуренция продолжает формировать у стран восприятие друг друга, отмечают аналитики, но дополнительно на это в 2024 году повлияли конфликт на Ближнем Востоке и выборы в США. Все страны G7 воспринимают Иран, Китай и Россию больше как угрозы, а не как союзников. Члены «БИКС» их так не воспринимают; исключения — это Китай в глазах Индии и Иран в глазах Бразилии. Респонденты из Китая были единственными, кто воспринимает США как угрозу, а не как партнера.

США: «Крушение консенсуса»

После завершения холодной войны в мире был консенсус относительно того, что по части поддержания международного порядка США — глобальный лидер, не имеющий соперников, пишут аналитики. Этот консенсус был поставлен под сомнение еще до выборов 2024 года, но победа Дональда Трампа его «похоронила». «Для Трампа и многих его сторонников созданный США международный порядок представляет собой плохую сделку, — сказано в докладе. — Исходя из этого, США могут отречься от своей исторической роли гаранта безопасности Европы, что приведет к существенным последствиям для Украины». Аналитики полагают, что в ближайшие годы внешнюю политику Вашингтона будет определять соперничество с Пекином, что, впрочем, может ускорить «многополяризацию» международной системы.

Евросоюз: «Воплощение либерального международного порядка под угрозой»

Евросоюз аналитики MSC называют воплощением либерального международного порядка, и для него оспаривание такого порядка создает особо тяжелый вызов. Боевые действия на Украине «и рост националистического популизма во многих европейских обществах ставят под угрозу ключевые элементы либерального взгляда ЕС», говорится в докладе. «Переизбрание Дональда Трампа может усилить эти вызовы и возродить дискуссии о том, нужно ли ЕС стать более автономным в международной политике», — считают аналитики. Эти тренды также могут укрепить популистские движения, которые усилят внутреннее разделение в Европе и подорвет способность объединения справляться с кризисами.

Япония: «Квинтэссенция статус-кво-державы»

Япония, по оценке аналитиков, является квинтэссенцией державы — сторонницы статуса-кво. Будучи убежденной сторонницей либерального интернационализма и ведущей роли США, она особенно обеспокоена завершением однополярного порядка, восхождением Китая и перспективой многополярности. В подтверждение этой мысли эксперты ссылаются на оценку MSI — из-за трансформации мировой системы респонденты из Японии переживают больше остальных. «При этом Токио дольше других готовился к этим геополитическим изменениям, — сказано в докладе. — Ряд недавних мер указывает на то, что Япония готова отстаивать себя и порядок, который она ценит». В числе таких мер — решение Токио увеличить расходы на оборону, «чтобы ее оборонный потенциал соответствовал ее геополитическому весу».

Китай: «Отстаивание многополярности как прикрытие для конкуренции с США»

Аналитики MSC называют Китай самым влиятельным сторонником многополярного миропорядка, который выставляет себя защитником интересов стран Глобального Юга. «Многие страны на Западе считают, что продвижение Пекином многополярности — не что иное как риторическое прикрытие для великодержавной конкуренции с США, — сказано в докладе. — Несмотря на значительный успех Китая в сплочении недовольных текущим миропорядком, экономическое и военное развитие страны сталкивается с рядом внутренних препятствий». Эксперты полагают, что при Трампе США будут активнее продвигать политику по сдерживанию Китая. Впрочем, отказ Вашингтона от международных обязательств или отчуждение с союзниками принесет Пекину некоторые выгоды.

Россия: «Многополярный мир как сумма государств-цивилизаций»

«В этом столетии ни одно государство не прилагало столько усилий, чтобы перевернуть международный порядок, как это делала Россия», — пишут аналитики и обращают внимание на то, что, по оценке Москвы, многополярный миропорядок состоит из «государств-цивилизаций», каковым она видит себя. «Малые страны — таковой Россия считает Украину — попадают в сферу влияния «государства-цивилизации», — сказано в докладе. — Несмотря на расхождения между представлением Москвы о себе и ее реальной мощью, Россия успешно подрывает усилия по стабилизации международного порядка». Насколько Москва сможет воплотить свое представление о многополярных сферах влияния, будет зависеть от реакции других стран, резюмируют эксперты.

Индия: «Адепт политики многоприсоединения»

Стремление Индии к многополярному миропорядку аналитики увязывают с ее желанием занять место в ряду ведущих мировых держав. «В то время как Дели добивается успеха в укреплении своего положения на мировой арене, он также сталкивается с вызовами», — сказано в документе. В числе таких вызовов — расширение стратегического присутствия Китая, а также структурные слабости в индийской экономике и снижение политического и культурного плюрализма в стране. Хотя Индия позиционирует себя как голос Глобального Юга, ее политика «многоприсоединения» (multi-alignment) делает актуальным вопрос, сможет ли Дели играть более важную роль в глобальном миростроительстве, отмечают эксперты.

Бразилия: «Больше влияния Глобальному Югу»

Многополярность Бразилия воспринимает как возможность реформировать устаревшие международные институты и дать странам Глобального Юга больше влияния. Именно поэтому, отмечается в докладе, приоритетом своего президентства в G20 в 2024 году она сделала реформу глобального управления — наряду с такими темами, которые интересуют Глобальный Юг, как снижение уровня бедности и продовольственная безопасность. «У Бразилии есть значительные природные ресурсы, и это дает потенциал в будущем формировать глобальную дискуссию по вопросам продовольствия, климата и энергетической безопасности», — пишут аналитики. Впрочем, в условиях геополитической напряженности и второго срока Трампа Бразилии будет сложнее придерживаться ее стратегии неприсоединения, отмечают они.

ЮАР: «Критика недопредставленности развивающихся стран»

Стремление Южной Африки к многополярности нераздельно связано с ее критикой в адрес нынешней системы — в первую очередь, это касается недопредставленности развивающихся стран в международных институтах. «Претория также регулярно критикует западные страны за избирательное соблюдение международного права», — пишут авторы доклада. По их оценке, ЮАР долгое время воспринималась как «естественный лидер» на африканском континенте и моральный камертон на мировой арене, но в последнее время ее международный статус пострадал — и это связано с растущими антизападными настроениями в стране и спадом по части соблюдения прав человека и международного права.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно каждый февраль, начиная с 1963 года. Главы государств, политики рангом пониже и дипломаты, военные, представители бизнеса и неправительственных организаций, эксперты собираются, чтобы в рамках публичных сессий и в кулуарах обсудить вопросы глобальной безопасности. «У MSC трансатлантические и европейские корни, но наша деятельность также отражает глобализованный мир, — говорится на сайте конференции. — MSC стремится расширить свое географическое разнообразие и стремится включить заинтересованные стороны». Россия не участвует в ее работе с 2022 года.