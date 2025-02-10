Израиль повысит боеготовность после приостановки освобождения заложников

Подразделениям ЦАХАЛ в секторе Газа поручено повысить боеготовность. Отсрочку освобождения заложников Израиль назвал нарушением перемирия. Она последовала за словами Трампа, что у палестинцев не будет права вернуться в эксклав

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил подразделениям Армии обороны страны (ЦАХАЛ), находящимся в секторе Газа, обеспечить «максимальный уровень готовности», передает The Times of Israel. Распоряжение последовало за отказом палестинской группировки ХАМАС передать группу заложников в оговоренный срок — 15 февраля.

Действия ХАМАС министр назвал «прямым нарушением режима прекращения огня».

«Я поручил ЦАХАЛ повысить боевую готовность к любому развитию событий в Газе и обеспечить защиту израильских населенных пунктов», — сообщил он.

ХАМАС ранее отложил освобождение нескольких израильских заложников, запланированное на 15 февраля, до дальнейшего уведомления. Группировка обвинила Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня, блокировке гуманитарных поставок в сектор Газа и задержке открытия дороги для перемещенных лиц на север эксклава. Движение подчеркнуло, что выполняло свои обязательства, и потребовало от Израиля их исполнения, а также компенсации за то, что сочло нарушениями.

Отсрочка последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о том, что палестинцы не будут иметь права на возвращение в сектор Газа в рамках американского плана урегулирования. Трамп объяснял это тем, что у местных жителей будет «гораздо лучшее жилье». Ранее он предлагал отселить их в другие страны, а эксклав расчистить и перестроить. Также Трамп заявлял о готовности Вашингтона взять регион под свой контроль.

19 января началась первая фаза перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Из палестинского плена в течение шести недель должны вернуться 33 из 97 заложников. В ответ на это Израиль освобождает палестинских заключенных: по несколько десятков в обмен на каждого своего заложника. Обмены производятся по субботам, последний состоялся 8 февраля. Израиль освободил 183 палестинских заключенных и получил троих заложников — 56-летнего Охада Бен Ами, 52-летнего Эли Шараби и 34-летнего Ора Леви.

В нарушении условий сделки друг друга обвиняли обе стороны. Израиль, в частности, заявлял, что ХАМАС не выполнил договоренность о приоритетном освобождении гражданских женщин. Стороны обменивались обвинениями и во время предыдущего перемирия.