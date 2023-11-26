Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в нарушении условий сделки

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки по перемирию и заложникам

Израиль обвинил боевиков в разлучении семьи при возвращении заложников — 13-летняя девочка вернулась без матери, а группировка настаивает, что израильская сторона не выполнила свои обещания. В субботу начался третий день перемирия

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль обвинил палестинскую группировку ХАМАС в нарушении условий сделки по возвращению заложников в обмен на заключенных и четырехдневное перемирие, пишут YNet, The Times of Israel и CNN со ссылкой на источники.

Причиной стало возвращение боевиками 13-летней девочки без ее матери, 54-летней Раи Ротем. Обе были похищены из кибуца Беэри. Условия соглашения предусматривали неделимость семей при возвращении заложников в Израиль.

«Это часть сделки. Неизвестно, где она и что с ней случилось», — сказал CNN источник в израильском правительстве.

В свою очередь, группировка тоже обвинила Израиль в нарушении соглашения — в связи с личностями освобожденных палестинских заключенных и количеством грузовиков c гуманитарной помощью, пропущенных в сектор Газа.

Перемирие началось 24 ноября, в тот же день стороны произвели первый обмен. В Израиль вернулись 13 человек, это четверо детей (самому младшему — два года) и девять женщин (большинство из них пожилые, самой старшей — 85 лет). Израильская сторона передала 39 палестинских заключенных, автобус с ними прибыл на Западный берег реки Иордан. Среди освобожденных заключенных — 38-летняя Исраа Джаабис, которую приговорили к 11 годам заключения за взрыв газового баллона в автомобиле на КПП, из-за чего полицейский получил ранение. В рамках второго обмена, состоявшегося вечером 25 ноября, в Израиль вернулись 17 человек, были освобождены 39 заключенных.

Посредником сделки выступает Катар. Власти рассчитывают, что благодаря «импульсу» достигнутого соглашения получится продлить период перемирия и «перейти к более серьезным дискуссиям». Глава катарского МИДа Маджед Аль-Ансари подчеркнул, что в рамках подобных сделок стороны неизбежно будут обвинять друг друга в нарушении соглашения. «Теперь мы надеемся, что на третий день этой паузы мы сможем обсудить все детали, которые сделали этот день таким трудным», — добавил министр.

Правительство Израиля допускало продление перемирия — по одному дополнительному дню за каждые десять новых освобожденных.

Израиль уже получил список третьей группы заложников, пишет Times of Israel со ссылкой на источники.