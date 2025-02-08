 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

ЦАХАЛ сообщила об освобождении еще троих израильских заложников

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Это 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Жена Леви была убита во время атаки ХАМАС. Погибли также жена и дочери Шараби, а его брат умер в плену
Фото: Hatem Khaled / Reuters
Фото: Hatem Khaled / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю троих заложников, сообщила Армия обороны Израиля со ссылкой на Красный крест.

«По информации Красного Креста, им переданы трое заложников, которые направляются к силам ЦАХАЛ и ISA в секторе Газа», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

ЦАХАЛ сообщила об освобождении еще троих израильских заложников
Video

Как пишет The Times of Israel, это 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Бен Ами первым вышел из автомобиля ХАМАС, за ним последовали Шараби и Леви.

Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС. Инфографика
Общество

Красный Крест доставит освобожденных заложников ЦАХАЛ и службе безопасности «Шин Бет» в секторе Газа, после чего их вывезут в Израиль.

  • Ор Леви из Гиватаима был похищен с фестиваля Nova 7 октября, его жена Эйнав была убита во время атаки.
  • Шараби был похищен из кибуца Беэри. Его жена и дочери были убиты, а он и его брат Йосси были взяты в заложники. Его брат погиб в плену.
  • Бен Ами и его жена Раз Бен Ами были похищены также из Беэри. Ее освободили в рамках прекращения огня в ноябре 2023 года.

19 января началась первая фаза перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Из палестинского плена в течение шести недель должны вернуться 33 из 97 заложников. В ответ на это Израиль освободит палестинских заключенных.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ освобождение заложников
Материалы по теме
ХАМАС освободил заложника, жена и сыновья которого пропали в Газе
Политика
Движение ХАМАС освободило из плена израильскую заложницу Агам Бергер
Политика
Катар анонсировал освобождение ХАМАС трех заложников вне условий сделки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Reuters узнал, что кандидат в министры мог помочь Маску с тендеромБизнес, 13:25
Что делает Замоскворечье таким привлекательным для бизнеса и жителейРБК и Донстрой, 13:22
Чемпион Европы по баскетболу подписал контракт с российским клубомСпорт, 13:22
Почему популярность Супербоула сильно преувеличенаСпорт, 13:01
В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧСПолитика, 12:54
«Локомотив» разгромил дубайский клуб в товарищеском матче в ОАЭСпорт, 12:51
Минобороны сообщило об ударе по объекту газонефтяной отрасли УкраиныПолитика, 12:48
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Путин поручил изучить введение обязательной геномной регистрации военныхОбщество, 12:44
Замглавы минздрава Удмуртии задержали за взятку от ритуального агентстваОбщество, 12:38
ЦАХАЛ сообщила об освобождении еще троих израильских заложниковПолитика, 12:34
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:33
Экс-шпионы увидели «коварство» в увольнении сотрудников ЦРУПолитика, 12:14
Ефимов рассказал о старте реализации 5 проектов КРТ на юго-востоке МосквыГород, 12:04
Посол заявил, что Берн не может быть посредником в урегулированииПолитика, 12:02