ЦАХАЛ сообщила об освобождении еще троих израильских заложников

Это 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Жена Леви была убита во время атаки ХАМАС. Погибли также жена и дочери Шараби, а его брат умер в плену

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю троих заложников, сообщила Армия обороны Израиля со ссылкой на Красный крест.

«По информации Красного Креста, им переданы трое заложников, которые направляются к силам ЦАХАЛ и ISA в секторе Газа», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

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Как пишет The Times of Israel, это 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Бен Ами первым вышел из автомобиля ХАМАС, за ним последовали Шараби и Леви.

Красный Крест доставит освобожденных заложников ЦАХАЛ и службе безопасности «Шин Бет» в секторе Газа, после чего их вывезут в Израиль.

Ор Леви из Гиватаима был похищен с фестиваля Nova 7 октября, его жена Эйнав была убита во время атаки.

Шараби был похищен из кибуца Беэри. Его жена и дочери были убиты, а он и его брат Йосси были взяты в заложники. Его брат погиб в плену.

Бен Ами и его жена Раз Бен Ами были похищены также из Беэри. Ее освободили в рамках прекращения огня в ноябре 2023 года.

19 января началась первая фаза перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Из палестинского плена в течение шести недель должны вернуться 33 из 97 заложников. В ответ на это Израиль освободит палестинских заключенных.