ЦАХАЛ сообщила об освобождении еще троих израильских заложников
Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю троих заложников, сообщила Армия обороны Израиля со ссылкой на Красный крест.
«По информации Красного Креста, им переданы трое заложников, которые направляются к силам ЦАХАЛ и ISA в секторе Газа», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Как пишет The Times of Israel, это 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Бен Ами первым вышел из автомобиля ХАМАС, за ним последовали Шараби и Леви.
Красный Крест доставит освобожденных заложников ЦАХАЛ и службе безопасности «Шин Бет» в секторе Газа, после чего их вывезут в Израиль.
- Ор Леви из Гиватаима был похищен с фестиваля Nova 7 октября, его жена Эйнав была убита во время атаки.
- Шараби был похищен из кибуца Беэри. Его жена и дочери были убиты, а он и его брат Йосси были взяты в заложники. Его брат погиб в плену.
- Бен Ами и его жена Раз Бен Ами были похищены также из Беэри. Ее освободили в рамках прекращения огня в ноябре 2023 года.
19 января началась первая фаза перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Из палестинского плена в течение шести недель должны вернуться 33 из 97 заложников. В ответ на это Израиль освободит палестинских заключенных.
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