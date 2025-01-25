Израиль назвал условие возвращения мирных жителей на север сектора Газа

Мирные жители севера сектора Газа смогут вернуться в свои дома после освобождения мирной израильтянки Арбель Йехуд, сообщили в канцелярии Нетаньяху. В ХАМАС назвали ее военной и пообещали передать через неделю

Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль не позволит мирным жителям вернуться на север сектора Газа, пока не будет решен вопрос об освобождении мирной израильтянки Арбель Йехуд, которая находится среди заложников палестинского движения ХАМАС, передает Ynet со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаняху.

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в свою очередь сообщил, что ХАМАС не выполнило условие по приоритетному освобождению гражданских женщин. «Мы по-прежнему твердо намерены вернуть домой Арбель Йехуд, а также Шири Бибас и двух ее маленьких детей», — сказал он в ходе брифинга.

Al Jazeera со ссылкой на источник в ХАМАС передает, что боевики проинформировали посредников о том, что Йехуд жива, и будет освобождена в следующую субботу». По словам собеседника агентства, женщина является военной и проходила подготовку в ЦАХАЛ. «Она будет освобождена в соответствии с условиями согласованной сделки по обмену», — заявил представитель боевиков.

Днем 25 января ХАМАС передал Красному Кресту четырех заложниц. Накануне представитель военного крыла группировки «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда уточнил, что речь идет о женщинах-военнослужащих — Карине Ариев, Даниэле Гильбоа, Нааме Леви и Лири Альбаг. Эту информацию подтвердил советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман. Освобожденным заложницам по 19-20 лет. Как отмечала The Times of Israel, это нарушает условия сделки, согласно которым сначала должны быть освобождены женщины-гражданские, а потом военнослужащие.

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Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня, в течение этого срока стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов.

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19 января боевики отпустили трех израильских заложников, передача должна проходить каждую субботу. ХАМАС обязалось выпускать по три человека, а на последний день сделки — 14. В обмен Израиль пообещал выпустить более 1850 палестинских заключенных, после получения первых заложников еврейское государство освоодило 90 осужденных. По словам Хагари, в плену ХАМАС продолжают оставаться 90 человек.