Израиль отпустил 183 палестинских заключенных в обмен на троих заложников

Израиль передал палестинской стороне 183 заключенных в обмен на троих заложников, которые ранее были освобождены ХАМАС. Обмены производятся по субботам в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа

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Израиль освободил 183 палестинских заключенных в рамках пятого обмена пленными по соглашению о прекращении огня с группировкой ХАМАС, передает Al Jazeera.

«Все заключенные, освобожденные сегодня, нуждаются в медицинской помощи, лечении и обследованиях в связи с жестокостью, которой они подвергались в течение последних месяцев. Семерых перевели в больницу», — сказал глава неправительственной организации «Общество палестинских заключенных» Абдулла аль-Загари.

Палестинский Красный Полумесяц также подтвердил, что семеро заключенных были госпитализированы.

Al Jazeera также приводит выдержку из заявления Управления тюрем Израиля. В нем служба подтверждает освобождение 183 заключенных, сообщает канал. В заявлении говорится, что палестинцев «перевели из нескольких тюрем по всей стране», прежде чем отпустить на Западный берег реки Иордан, в Восточный Иерусалим и сектор Газа.

Ранее в этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила со ссылкой на Красный Крест, что ХАМАС передал израильской стороне троих заложников — 56-летнего Охада Бен Ами, 52-летнего Эли Шараби и 34-летнего Ора Леви.

19 января началась первая фаза перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Из палестинского плена в течение шести недель должны вернуться 33 из 97 заложников. В ответ на это Израиль освобождает палестинских заключенных: по несколько десятков в обмен на каждого своего заложника.