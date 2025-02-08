Израиль отпустил 183 палестинских заключенных в обмен на троих заложников
Израиль освободил 183 палестинских заключенных в рамках пятого обмена пленными по соглашению о прекращении огня с группировкой ХАМАС, передает Al Jazeera.
«Все заключенные, освобожденные сегодня, нуждаются в медицинской помощи, лечении и обследованиях в связи с жестокостью, которой они подвергались в течение последних месяцев. Семерых перевели в больницу», — сказал глава неправительственной организации «Общество палестинских заключенных» Абдулла аль-Загари.
Палестинский Красный Полумесяц также подтвердил, что семеро заключенных были госпитализированы.
Al Jazeera также приводит выдержку из заявления Управления тюрем Израиля. В нем служба подтверждает освобождение 183 заключенных, сообщает канал. В заявлении говорится, что палестинцев «перевели из нескольких тюрем по всей стране», прежде чем отпустить на Западный берег реки Иордан, в Восточный Иерусалим и сектор Газа.
Ранее в этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила со ссылкой на Красный Крест, что ХАМАС передал израильской стороне троих заложников — 56-летнего Охада Бен Ами, 52-летнего Эли Шараби и 34-летнего Ора Леви.
19 января началась первая фаза перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Из палестинского плена в течение шести недель должны вернуться 33 из 97 заложников. В ответ на это Израиль освобождает палестинских заключенных: по несколько десятков в обмен на каждого своего заложника.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин