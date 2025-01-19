Израиль отложил начало перемирия с ХАМАС до получения списка заложников

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, которое должно вступить в силу в 9:30 мск, не начнет действовать, пока израильская сторона не получит от движения список освобождаемых заложников. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает его офис.

По словам Нетаньяху, Израиль все еще не получил список освобождаемых заложников от ХАМАС, что может привести к отсрочке перемирия. В связи с этим он «проинструктировал ЦАХАЛ (армия обороны Израиля. — РБК), что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30 утра, не начнется до тех пор, пока у Израиля не будет списка заложников, подлежащих освобождению, который ХАМАС пообещал предоставить», отметили в его канцелярии.

Times of Israel пишет, что сегодня должны быть освобождены три женщины-заложницы, однако, по словам израильских чиновников, ХАМАС должен был назвать их имена еще днем 18 января. По условиям сделки, группировка должна была передать список освобождаемых заложников не позднее чем за 24 часа до их освобождения, которое запланировано на 16:30 по местному времени (17:30 мск).

В ХАМАС объяснили задержку с передачей списка «техническими причинами». В сообщении группировки, опубликованном вскоре после заявления Нетаньяху, говорится, что она «подтверждает свою приверженность условиям соглашения о прекращении огня», отмечает The Times of Israel.

Источник Ynet в секторе Газа заявил, что задержка вызвана проблемами с коммуникацией между членами ХАМАС по согласованию имен освобождаемых заложников и мест их передачи на фоне продолжающейся работы израильской авиации. По словам собеседника израильского издания, список перед передачей должен быть одобрен братом погибшего лидера группировки Яхьи Синвара Мухаммада, который считается его фактическим преемником.

Ранним утром 19 января телеканал Al Jazeera передавал, что израильские военные начали выводить технику из города Рафах в направлении Филадельфийского коридора в южной части сектора Газа. При этом телеканал сообщал о продолжающихся авиаударах израильских сил. ЦАХАЛ в рамках подготовки к выполнению условий сделки объявила некоторые районы сектора Газа закрытой военной зоной.

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