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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В ХАМАС объяснили срыв перемирия техническими причинами

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Палестинская группировка ХАМАС объяснила, что не передала Израилю список с заложниками вовремя «по техническим причинам на местах», сообщила газета The Times of Israel.

ХАМАС также заявила, что «подтверждает свою приверженность условиям соглашения о прекращении огня», уточнила газета.

Накануне правительство Израиля одобрило сделку о прекращении огня с палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Процесс прекращения огня включает в себя освобождение израильских заложников, захваченных группировкой, в обмен на палестинских заключенных. Первый этап продлится 42 дня — освободят заложников, израильская армия выведет войска из густонаселенных районов, а палестинцы смогут вернуться в свои жилища. Вооруженные силы Израиля сохранят присутствие вдоль границы между сектором Газа и Египтом, а также в буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.

Из-за задержки в выполнении условий соглашения Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

«По состоянию на сегодняшнее утро ХАМАС не выполняет свои обязательства и, вопреки соглашению, не сообщает Израилю имена заложников [которые должны быть освобождены сегодня]», — сказал он.

Хагари подчеркнул, что Израиль не прекратит огонь, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о прекращении огня должно было вступить в силу утром 19 января, но оно не начнет действовать, пока израильская сторона не получит от группировки список освобождаемых заложников.

Times of Israel пишет, что сегодня должны быть освобождены три женщины-заложницы, однако, по словам израильских чиновников, ХАМАС должен был назвать их имена еще днем 18 января. По условиям сделки, группировка должна была передать список освобождаемых заложников не позднее чем за 24 часа до их освобождения, которое запланировано на 16:30 по местному времени (17:30 мск).

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ХАМАС Израиль соглашение заложники
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