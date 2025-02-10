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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о срезе помощи Киеву на расследование военных преступлений

Reuters: США урезали помощь для расследования военных преступлений на Украине
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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
По информации Reuters, под сокращения подпали десятки сотрудников, работавших над проектами. Россия отвергает обвинения в причастности к военным преступлениям в зоне конфликта
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Заморозка Соединенными Штатами программ иностранной помощи привела к резкому снижению финансирования проектов, которые оказывают Киеву помощь в расследовании военных преступлений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников. То же самое следует из украинского документа, с которым ознакомилось агентство.

Под вопрос поставлено дальнейшее субсидирование деятельности шести таких проектов, следует из документа. Их общий бюджет — $89 млн, отмечает агентство. В частности, свою экспертную оценку Киеву предоставляла финансируемая США международная инициатива, Консультативная группа по расследованию особо тяжких преступлений на Украине (ACA).

На данный момент заморожено финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов, сказали Reuters источники. Две инициативы финансировались прекратившим работу Агентством США по международному развитию (USAID), три — Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности и один — напрямую Государственным департаментом. По информации Reuters, также под сокращения подпали десятки сотрудников, работавших над проектами.

В конце января, после инаугурации президента Дональда Трампа, власти США приостановили всю гуманитарную помощь для других государств на 90 дней, чтобы выяснить, какие программы продолжат получать финансирование. Дальнейшие решения о продолжении, об изменении или о прекращении программ должны быть приняты после проверки, итоги которой представят Рубио чуть менее чем через три месяца.

Распоряжение коснулось и Агентства США по международному развитию (USAID), штаб-квартира которого впоследствии была закрыта. Госсекретарь Марко Рубио обвинял USAID в том, что оно перестало учитывать национальные интересы США. По его мнению, деятельность агентства должна быть кардинально пересмотрена.

Военное снабжение Украины не прекращалось. В Кремле назвали очевидным, что США продолжают оказывать Киеву военную поддержку. Москва осуждает любую помощь Украине, в том числе финансовую. Россия не раз отвергала обвинения в причастности к военным преступлениям на Украине.

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Украина США военные преступления Дональд Трамп финансовая помощь Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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