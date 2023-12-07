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Военная операция на Украине ,  
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США обвинили «связанных с Россией военных» в пытках американца

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Военная операция на Украине
Это первое подобное обвинение, которое выдвинули США. Россия не раз отвергала обвинения в причастности к военным преступлениям на Украине

Минюст США выдвинул обвинения в военных преступлениях в отношении четырех военнослужащих, «связанных с Россией», сообщается на сайте ведомства. Их подозревают в похищении, пытках и жестоком обращении с американским гражданином в Херсонской области. Это первое подобное обвинение в отношении России, отмечает The Washington Post.

Обвиняемые — Сурен Мкртчан (значится в украинской базе «Миротворец») и Дмитрий Будник, которые, по данным американской стороны, командовали российскими воинскими частями, а также военнослужащие более низкого звания Валерий и Назар (их фамилии не приводятся.

Как сообщает Минюст, в апреле 2022 года четверо обвиняемых, предположительно, похитили гражданина США, из его дома в селе Мыловое (находится в Бериславском районе в центральной части Херсонской области). Его несколько раз допрашивали и угрожали убить, потребовали произнести последние слова и «инсценировали казнь», утверждает Минюст.

Имя американца не уточняются. AP пишет, что позднее ему удалось эвакуироваться вместе с женой-украинкой. The Washington Post со ссылкой на генпрокурора США Меррика Гарленда сообщает, что мужчина не участвовал в военных действиях, и, согласно международному праву, считается «покровительствуемым лицом» (согласно словарю гуманитарного права на сайте организации «Врачи без границ», в международных конфликтах к этой категории относят гражданское население и гражданских лиц).

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Российские власти неоднократно отвергали предположения о причастности к военным преступлениям на Украине. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что Москва не совершает преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине. Об этом ж неоднократно говорили в Минобороны и Кремле.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минюст США похищение пытки американец Херсонская область военные преступления
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