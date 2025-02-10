 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рябков рассказал, о чем «хотя бы» говорит Трамп

Рябков: Трамп хотя бы интересуется возобновлением диалога с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Команда президента США хотя бы говорит о готовности к диалогу, несмотря на противоречивые заявления, сказал Рябков. Но на данный момент Россия не видит практических изменений в курсе Вашингтона по украинскому конфликту, отметил он
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters)

Команда президента США Дональда Трампа, несмотря на противоречивые заявления, хотя бы говорит о готовности к диалогу. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает корреспондент РБК.

«Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией», — сказал замминистра.

Попытки представить дело так, что Москва должна пойти на уступки и компромиссы при заинтересованности в урегулировании, по его словам, не ослабевают. Язык ультиматумов и попытки сказать, «что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями», в отношении России «не пройдут», добавил Рябков.

Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

«Нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов, добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины происходящего, не получится выйти на договоренность. Поэтому вариативы, полумеры — это не тот путь, по которому мы готовы идти», — подчеркнул дипломат.

На данный момент Москва не видит практических изменений в курсе США по отношению к украинскому конфликту, отметил замглавы МИДа.

Трамп до и после переизбрания президентом США неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт Украины с Россией. Также он выражал желание встретиться с российским президентом. В начале февраля Трамп заявил о «большом прогрессе» в вопросе урегулирования. Президент США говорил, что не хочет причинить вред России, но грозил ей ужесточением санкций при отказе от сделки. Москва считает санкции незаконными.

Как сообщал NBC, в администрации Трампа возник раскол по вопросу о давлении на Россию или на Украину. По информации телеканала, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог выступают за то, чтобы оказать давление на Москву, чтобы Россия остановила продвижение.

Российский президент Владимир Путин в январе говорил, что ему с американским коллегой «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».

Россия открыта к контактам с США, «но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов», и будет ждать соответствующих сигналов от американской стороны, пояснял российский постпред в ООН Василий Небензя.

Читайте РБК в Telegram.

Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности

РБК запускает винный салон. Расписание

Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Сергей Рябков
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский поддержал позицию Трампа по давлению на Россию
Политика
Песков о сообщениях о беседе Путина и Трампа: «Не скажу ничего другого»
Политика
Трамп отказался раскрыть, как часто он общался с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Полиция задержала разбившего лобовое стекло машины фигуристки НугумановойСпорт, 15:57
Суд развел Владислава Бакальчука и Татьяну КимБизнес, 15:47
«Тестовый» токен взлетел до $500 млн и попал на Binance. Что это былоКрипто, 15:46
Semafor узнал, насколько готов план Трампа по УкраинеПолитика, 15:41
Акции металлургов в США выросли после слов Трампа о пошлинах на алюминийИнвестиции, 15:41
Рябков ответил на вопрос о «секретных контактах России и США»Политика, 15:39
Российского инвестора бренда спорткаров Spyker объявили в розыскОбщество, 15:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В РСТ назвали благоприятный период для оформления шенгенских визПолитика, 15:33
После нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное делоСпорт, 15:32
Президент Румынии назвал дату ухода в отставкуПолитика, 15:31
В России стартовали продажи внедорожника Tank 400Авто, 15:24
Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего дронаПолитика, 15:22
В Китае число браков достигло минимума за полвекаОбщество, 15:18
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 15:15