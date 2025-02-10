Рябков рассказал, о чем «хотя бы» говорит Трамп

Команда президента США хотя бы говорит о готовности к диалогу, несмотря на противоречивые заявления, сказал Рябков. Но на данный момент Россия не видит практических изменений в курсе Вашингтона по украинскому конфликту, отметил он

Дональд Трамп (Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters)

Команда президента США Дональда Трампа, несмотря на противоречивые заявления, хотя бы говорит о готовности к диалогу. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает корреспондент РБК.

«Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией», — сказал замминистра.

Попытки представить дело так, что Москва должна пойти на уступки и компромиссы при заинтересованности в урегулировании, по его словам, не ослабевают. Язык ультиматумов и попытки сказать, «что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями», в отношении России «не пройдут», добавил Рябков.

«Нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов, добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины происходящего, не получится выйти на договоренность. Поэтому вариативы, полумеры — это не тот путь, по которому мы готовы идти», — подчеркнул дипломат.

На данный момент Москва не видит практических изменений в курсе США по отношению к украинскому конфликту, отметил замглавы МИДа.

Трамп до и после переизбрания президентом США неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт Украины с Россией. Также он выражал желание встретиться с российским президентом. В начале февраля Трамп заявил о «большом прогрессе» в вопросе урегулирования. Президент США говорил, что не хочет причинить вред России, но грозил ей ужесточением санкций при отказе от сделки. Москва считает санкции незаконными.

Как сообщал NBC, в администрации Трампа возник раскол по вопросу о давлении на Россию или на Украину. По информации телеканала, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог выступают за то, чтобы оказать давление на Москву, чтобы Россия остановила продвижение.

Российский президент Владимир Путин в январе говорил, что ему с американским коллегой «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».

Россия открыта к контактам с США, «но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов», и будет ждать соответствующих сигналов от американской стороны, пояснял российский постпред в ООН Василий Небензя.