Трамп заявил о нежелании причинять вред России и любви к ее народу

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания причинять вред России и ее народу. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я не хочу причинить вред России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным, и это несмотря на мистификацию радикальных левых «Россия, Россия, Россия», — указал он.

Трамп призвал никогда не забывать, что «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне» и потеряла при этом почти 60 млн жизней.

Поэтому американский лидер считает, что окажет «очень большую услугу» России и ее руководству, заставив согласиться на сделку по Украине.

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признать эти четыре региона и Крым частью России. Москва также требует согласия Украины на внеблоковый статус и снятия с России международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

В день инаугурации Трампа 20 января Путин заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.