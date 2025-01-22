Трамп заверил, что не хочет причинить вред России
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания причинять вред России и ее народу. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Я не хочу причинить вред России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным, и это несмотря на мистификацию радикальных левых «Россия, Россия, Россия», — указал он.
Трамп призвал никогда не забывать, что «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне» и потеряла при этом почти 60 млн жизней.
Поэтому американский лидер считает, что окажет «очень большую услугу» России и ее руководству, заставив согласиться на сделку по Украине.
Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признать эти четыре региона и Крым частью России. Москва также требует согласия Украины на внеблоковый статус и снятия с России международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.
В день инаугурации Трампа 20 января Путин заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.
Читайте РБК в Telegram.
Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов
Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список
Сколько россияне тратили в 2024 году
Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP
Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году
Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео
АвтоВАЗ представит гоночную Lada
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов