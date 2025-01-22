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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заверил, что не хочет причинить вред России

Трамп заявил о нежелании причинять вред России и любви к ее народу
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания причинять вред России и ее народу. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я не хочу причинить вред России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным, и это несмотря на мистификацию радикальных левых «Россия, Россия, Россия», — указал он.

Трамп призвал никогда не забывать, что «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне» и потеряла при этом почти 60 млн жизней.

Поэтому американский лидер считает, что окажет «очень большую услугу» России и ее руководству, заставив согласиться на сделку по Украине.

Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциями
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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признать эти четыре региона и Крым частью России. Москва также требует согласия Украины на внеблоковый статус и снятия с России международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

В день инаугурации Трампа 20 января Путин заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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