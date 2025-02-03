Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

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США добились большого продвижения в урегулировании конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Forth со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Мы достигли большого прогресса в вопросе Россия — Украина», — сказал он. При этом президент США не стал приводить подробности и не уточнил, в чем заключается прогресс.

Кроме этого, Трамп добавил, что заинтересован в украинских редкоземельных металлах и намерен в обмен на них предложить Киеву помощь.

Республиканец неоднократно обещал прекратить конфликт на Украине. Он также регулярно заявляет о том, что скоро поговорит с президентом России Владимиром Путиным, однако сроков не называет. Кроме этого, Трамп ранее пообещал ввести высокие тарифы и санкции против России, если она не согласится на сделку по Украине.

Российская сторона также не раз заявляла о готовности к диалогу с новыми властями США, в том числе об окончании конфликта с Украиной. Кремль отмечал, что Россия пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию.

Россия в качестве условий прекращения огня на Украине выдвигала вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов в ее составе и отказ Киева от вступления в НАТО.

Москва также осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.