Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине
США добились большого продвижения в урегулировании конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Forth со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Мы достигли большого прогресса в вопросе Россия — Украина», — сказал он. При этом президент США не стал приводить подробности и не уточнил, в чем заключается прогресс.
Кроме этого, Трамп добавил, что заинтересован в украинских редкоземельных металлах и намерен в обмен на них предложить Киеву помощь.
Республиканец неоднократно обещал прекратить конфликт на Украине. Он также регулярно заявляет о том, что скоро поговорит с президентом России Владимиром Путиным, однако сроков не называет. Кроме этого, Трамп ранее пообещал ввести высокие тарифы и санкции против России, если она не согласится на сделку по Украине.
Российская сторона также не раз заявляла о готовности к диалогу с новыми властями США, в том числе об окончании конфликта с Украиной. Кремль отмечал, что Россия пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию.
Россия в качестве условий прекращения огня на Украине выдвигала вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов в ее составе и отказ Киева от вступления в НАТО.
Москва также осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.
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