Даванков допустил сотрудничество с Надеждиным

Кандидат в президенты от «Новых людей» Даванков заявил, что планирует включить в свою программу некоторые положения от Надеждина и других политиков, которым отказали в регистрации, хотя их позиции «сходятся не во всем»

Владислав Даванков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков в разговоре с «Коммерсантом» допустил возможность политического сотрудничества с Борисом Надеждиным, которого ЦИК не допустила до участия в выборах.

Даванков сообщил, что на следующей неделе представит свою предвыборную программу, куда войдут предложения политиков, которых не зарегистрировали кандидатами. Помимо Надеждина, который выдвигался от «Гражданской инициативы», это самовыдвиженец Анатолий Баташев.

Говоря о Надеждине, Даванков заявил, что давно знаком с политиком и хочет встретиться с ним, чтобы обсудить, какие блоки его программы можно будет включить в свою. При этом вице-спикер Думы отметил, что их с Надеждиным позиции «сходятся не во всем».

По словам источника газеты, близкого к администрации президента, Надеждин предлагал «Новым людям» сотрудничество на выборах в Мосгордуму в сентябре 2024 года в обмен на поддержку на выборах в Госдуму в 2026-м.

Надеждин не подтвердил и не опроверг планы сотрудничать с «Новыми людьми», заявив: «Думаем. Точно не скажу сейчас». Он добавил, что не общался с представителями администрации президента, но к «диалогу в рамках закона готов со всеми».

Надеждин выступает с антивоенной позицией. Ему, как выдвиженцу от непарламентской партии, необходимо было собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. подписей для регистрации кандидатом в президенты. 31 января он сдал в ЦИК 105 тыс. подписей, однако в комиссии заявили о «вызывающих удивление» ошибках. Надеждин пообещал «отбить подписи», но на заседании 8 февраля ЦИК объявила, что действительными и достоверными признаны 95 587 из них. Надеждин назвал ожидаемым отказ зарегистрировать его кандидатом, но сообщил, что обжалует решение в Верховном суде.

В итоге в избирательном бюллетене будут четыре кандидата: помимо Надеждина, это действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Выборы пройдут 15–17 марта.