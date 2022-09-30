Присоединение новых территорий и выступление Путина. Онлайн

«За выбор миллионов жителей наша общая судьба и тысячелетняя история. <...> В 1991 году люди оказались оторваны от Родины. Людей поставили перед фактом. Они до конца не понимали, что делают. Но это уже неважно. СССР нет, прошлого не вернуть. России это и не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильней желания людей вернуться в подлинное Отечество».