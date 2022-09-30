Присоединение новых территорий и выступление Путина. Онлайн
После прошедших на подконтрольных территориях референдумов в Кремле состоится подписание договоров о присоединении к России. РБК ведет текстовую трансляцию
«За выбор миллионов жителей наша общая судьба и тысячелетняя история. <...> В 1991 году люди оказались оторваны от Родины. Людей поставили перед фактом. Они до конца не понимали, что делают. Но это уже неважно. СССР нет, прошлого не вернуть. России это и не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильней желания людей вернуться в подлинное Отечество».
«В Новороссии сражались Суворов, Румянцев и Ушаков. Основывала города Екатерина II. <...> Мы всегда будем помнить героев «Русской весны».
Путин вспоминает лидера ДНР Александра Захарченко. Среди имен также Владимир Жога, «все наши офицеры, павшие в ходе СВО». Объявляет минуту молчания.
Путин начал выступление: «В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Люди свой однозначный выбор сделали».
«Мы подписываем договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Уверен что Федеральное собрание поддержит, потому что это воля миллионов людей. И это их неотъемлемое право которое закреплено в уставе ООН. Основанное на историческом единстве».
Начало церемонии задерживается.
29 сентября Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Указы о признании ЛНР и ДНР он подписал 21 февраля.
Каков порядок принятия новых субъектов — читайте в материале РБК.
После референдумов главы этих территорий обратились к Путину с просьбой о включении в состав России. Они прибыли в Москву для подписания документов. Фото 30 сентября в своем телеграм-канале опубликовал глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий. Слева направо: Балицкий, Владимир Сальдо (Херсонская область), Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР).
Представители властей Евросоюза, США, Канады, Турции, Казахстана и большинства других стран отказались признавать референдумы, заявив о своем уважении к принципам суверенитета и территориальной целостности. МИД Белоруссии отметил, что будет оценивать результаты референдумов, учитывая свои национальные интересы.
Референдумы о присоединении к России прошли на подконтрольных территориях с 23 по 27 сентября, проголосовать могли также вынужденные переселенцы на территории России. Итоги, которые огласили в четырех регионах после подсчета голосов:
- ДНР — 99,23% «за»;
- ЛНР — 98,42%;
- Запорожская область — 93,11%;
- Херсонская область — 87,05%.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу в три часа дня будут подписаны договоры о вхождении новых территорий в состав России. Он анонсировал «объемное выступление» Владимира Путина. Подписание состоится в Георгиевском зале Кремля.